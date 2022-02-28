兼職當娃娃機台主？蔡炳坤拍vlog推廣台北藝術中心試營運
位在士林的台北藝術中心，即將在3月11日進行試營運。而為了推廣緊接著而來的試營運活動，台北市副市長蔡炳坤特別在日前台北燈節期間，於燈節展區內設立「夾娃娃機」，蔡炳坤也擔任一日台主，放置裝有北藝展覽相關票券，以及蔡炳坤個人提供的額外獎品的扭蛋在機台內，並且拍攝成vlog，可以說是為了北藝試營運宣傳費盡心力、犧牲演出。
記者丁上程／台北報導
2022-02-28 09:00:00
只見影片中，蔡炳坤先準備了6顆特殊扭蛋，除了準備了多張北藝在試營運期間，所舉辦的活動的相關票券外，也在票券上親筆寫下「虎年祝賀詞」與個人簽名，之後也親手將特殊扭蛋放入娃娃機台內，供民眾免費夾取，只要夾種特殊扭蛋的民眾，就可以獲得蔡炳坤親手準備的特殊獎品。
而特製夾娃娃機則擺在北藝廣場上，其中6顆含有大獎的扭蛋中，包括印有蔡炳坤畫作的茶包小禮盒，以及親筆專屬虎年吉祥話，且不同於平常看到的字句，包括「虎尾科大」、「虎嘎蝦嘎」、「虎搭LA」等言論通通有，創意十足，只要夾種特殊扭蛋的民眾，就可以搶先入場參觀北藝以及試營運期間的相關展演活動。
從2012年起郝龍斌市府團隊開始興建的台北藝術中心，原本預計在2014年完工，2015年起進行試營運，沒想到施工過程中面臨進度拖延，甚至還遇到施工單位倒閉進而停止施工。而在柯文哲市府重新對外發包後，終於在2017年起又再度重新動工，目前也處於即將完工的階段，3月11日起將進行試營運，並於8月正式開幕。