兄父過世動念出家　57歲唐美雲終於「圓夢」

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《慧遠大師》一生「修法、弘法、護法」這點特別引起唐美雲的內心共鳴。成立唐美雲歌仔戲團，就是因為唐美雲明白歌仔戲的美，甘願為它付出一切，並且要將經典好戲繼續傳承下去。秉持這分信念，虎年的春節假期，團員只有除夕夜跟家人團圓，第二天就前往宜蘭傳藝中心，開始為期一個月、每天兩場經典摺子戲演出，對唐美雲來說，闔家團員的日子，更是傳承與推廣的好時機，也正因為感受到《慧遠大師》成立僧團的堅持，唐美雲也期許自己要保有「堅持不退的精神」。
《慧遠大師》接續在《道安大師》之後播出是巧妙的安排，因為道安與慧遠兩人是師徒關係，還流傳著一段佳話。「當道安分派徒弟到各地傳教，一一與弟子耳提面命，獨漏慧遠，慧遠下跪請教，道安回應『對於慧遠，沒有一事是不放心的。』」由此可知慧遠在道安心中的分量。
「得天下英才而教育之」是為人師表的一大樂事，唐美雲一生懸命要傳承歌仔戲技藝，也明白「老師願意教，也要學生願意學」，所以「明師與高徒間的契合總能感動人心」。當求才若渴的老師遇上了弟子求知若渴的那一瞬間，唐美雲說「不僅弟子會被師父感動，其實師父也會深深被弟子感動」，因為要找到一位有興趣、肯付出、不怕苦、能堅持的人才，真的有如大海撈針、可遇而不可求。唐美雲旗下的「閃耀青年團」都是她自己細心挑選全力栽培，還膩稱他們是「小唐果」，對唐美雲來說，這群青年學子，不但她心中甜蜜的負荷，更是歌仔戲未來的希望。（編輯：楊穎軒）