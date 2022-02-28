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兄父過世動念出家　57歲唐美雲終於「圓夢」

▲唐美雲歌仔戲團演出大愛電視「高僧傳」新戲《慧遠大師》。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲歌仔戲團演出大愛電視「高僧傳」新戲《慧遠大師》。（圖／大愛電視台提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-28 00:00:00

大愛電視傳統戲曲節目《高僧傳》，2月28日上檔的新戲《慧遠大師》，由唐美雲歌仔戲團擔綱演出。仔細推敲唐美雲從大愛電視的《菩提禪心》到《高僧傳》系列，累積演出114部歌仔戲，今年首部推出的《慧遠大師》，是唐美雲扮演的第20位高僧。

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▲《慧遠大師》是唐美雲在大愛電視中扮演的第90位僧人與高僧。（圖／大愛電視台提供）
▲《慧遠大師》是唐美雲在大愛電視中扮演的第90位僧人與高僧。（圖／大愛電視台提供）
唐美雲歷經哥哥與父親往生，心生出家的念頭，因為媽媽的一席話，遲遲沒有削髮為尼，沒想到因緣際會下，接演大愛電視的《菩提禪心》與《高僧傳》系列，在演藝生涯中一圓出家的夢想，也從演繹高僧的過程中醍醐灌頂，原來用歌仔戲的專業表演，不但利益眾生，自己也大有斬獲。

▲唐美雲累積演繹二十位高僧，在人生路上獲益良多。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲累積演繹二十位高僧，在人生路上獲益良多。（圖／大愛電視台提供）
《慧遠大師》一生「修法、弘法、護法」這點特別引起唐美雲的內心共鳴。成立唐美雲歌仔戲團，就是因為唐美雲明白歌仔戲的美，甘願為它付出一切，並且要將經典好戲繼續傳承下去。秉持這分信念，虎年的春節假期，團員只有除夕夜跟家人團圓，第二天就前往宜蘭傳藝中心，開始為期一個月、每天兩場經典摺子戲演出，對唐美雲來說，闔家團員的日子，更是傳承與推廣的好時機，也正因為感受到《慧遠大師》成立僧團的堅持，唐美雲也期許自己要保有「堅持不退的精神」。

▲唐美雲一生懸命，歌仔戲團過年期間仍持續演出。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲一生懸命，歌仔戲團過年期間仍持續演出。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲演繹高僧，更堅定對歌仔戲堅持不退的精神。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲演繹高僧，更堅定對歌仔戲堅持不退的精神。（圖／大愛電視台提供）
《慧遠大師》接續在《道安大師》之後播出是巧妙的安排，因為道安與慧遠兩人是師徒關係，還流傳著一段佳話。「當道安分派徒弟到各地傳教，一一與弟子耳提面命，獨漏慧遠，慧遠下跪請教，道安回應『對於慧遠，沒有一事是不放心的。』」由此可知慧遠在道安心中的分量。

▲唐美雲旗下的閃耀青年團都是她心中的一時之選。（圖／大愛電視台提供）
▲唐美雲旗下的閃耀青年團都是她心中的一時之選。（圖／大愛電視台提供）
「得天下英才而教育之」是為人師表的一大樂事，唐美雲一生懸命要傳承歌仔戲技藝，也明白「老師願意教，也要學生願意學」，所以「明師與高徒間的契合總能感動人心」。當求才若渴的老師遇上了弟子求知若渴的那一瞬間，唐美雲說「不僅弟子會被師父感動，其實師父也會深深被弟子感動」，因為要找到一位有興趣、肯付出、不怕苦、能堅持的人才，真的有如大海撈針、可遇而不可求。唐美雲旗下的「閃耀青年團」都是她自己細心挑選全力栽培，還膩稱他們是「小唐果」，對唐美雲來說，這群青年學子，不但她心中甜蜜的負荷，更是歌仔戲未來的希望。（編輯：楊穎軒）

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