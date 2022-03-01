AI人工智慧+3D微創內視鏡導航 精準治療嗅神經母細胞癌
中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名中年的男性病患，長期有鼻塞、鼻涕倒流等問題，求診過診所或其他醫院，被診斷為鼻竇炎併鼻息肉，吃藥數個月都無明顯改善，近期因為症狀更為嚴重，偶爾鼻涕中帶著血絲，求診該院耳鼻喉科主任王堂權，王堂權以高階數位內視鏡檢查，經過影像強化及AI人工智慧輔助判讀後，王主任認為並非一般常見的鼻息肉，可能潛藏有惡性的腫瘤，進一步安排電腦斷層和病理化驗後，診斷為罕見嗅神經母細胞癌，鼻腔內約有5*4公分的惡性腫瘤，病患決定積極接受治療，經過3D微創內視鏡導航手術併顱底重建後，病患恢復良好，持續回門診追蹤。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-03-01 10:18:44
王堂權表示，嗅神經母細胞癌是嗅覺上皮區域所長出的腫瘤。依據近年來的統計資料，在台灣，頭頸癌在男性的發生率與死亡率已連續九年名列第四，近年來大約年增萬名患者，其中鼻腔和鼻竇的癌症約佔頭頸部癌症的3.3%，而此種罕見的癌症又僅佔鼻腔及鼻竇癌症的3%，也就是說，全台灣每年大約只有不到10人可能會罹患嗅神經母細胞癌，屬於非常罕見的惡性腫瘤。
典型的嗅神經母細胞癌是長在鼻腔頂部與顱底的位置，會往篩竇、前顱窩及眼眶侵犯。症狀會包括鼻塞、流鼻血、嗅覺異常、頭痛、複視、嚴重者可能造成失明。然而，最常見的症狀僅為鼻塞及流鼻血，由於此疾病的初期症狀與其他鼻部疾病並沒有特異性，所以大約有70%的病患發現時已經屬於晚期。
王堂權指出，慢性鼻竇炎併鼻息肉的病患常有鼻塞、鼻涕倒流等症狀，而嗅神經母細胞癌除了這些症狀之外，另外可能會有不正常的流鼻血或嗅覺異常等情況。然而，此病患的嗅神經母細胞癌是從右側鼻腔的嗅覺上皮長出來，左側鼻腔仍然維持一定的功能，所以自始自終，病患都覺得聞得到氣味。因此，這樣的情況可能會在第一時間不容易被診斷出來。王堂權根據臨床經驗，透過高階數位內視鏡檢查，往鼻腔深處探查病灶，再經過影像強化及AI人工智慧輔助判讀後，認為並非一般常見的鼻息肉，可能是嗅覺上皮所長出來的腫瘤，經過病理化驗後，診斷為嗅神經母細胞癌。
病患後續接受3D微創內視鏡導航手術併顱底重建，順利切除惡性腫瘤。目前恢復良好，持續回門診追蹤。憑藉王主任臨床的經驗與仔細的檢查評估，加上影像強化及AI人工智慧輔助判讀，及時診斷出惡性腫瘤，病患特別寫信感謝王堂權主任團隊，精準的揪出癌症，並且靠著3D微創內視鏡導航手術，讓他可以迅速回復正常的生活。