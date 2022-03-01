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鹹食控必吃！日式燒肉甜甜圈　「台中神醬」豆腐造型漢堡

▲日本牛角 x 人氣甜甜圈Miser Donut創造新食感，以牛角秘傳鹽蔥醬和招牌青醬，打造Q彈波堤手撕麵包與日本進口酥派，口味、口感都升級。寢具品牌「眠豆腐」在台中跨足輕食餐飲，邀來金鐘主廚索艾克Soac設計融合台式元素的豆腐造型漢堡及風格小菜，淋上台中神醬「東泉辣椒醬」讓人好驚艷。（圖／Mister Donut提供）
▲日本牛角 x 人氣甜甜圈Miser Donut創造新食感，以牛角秘傳鹽蔥醬和招牌青醬，打造Q彈波堤手撕麵包與日本進口酥派，口味、口感都升級。寢具品牌「眠豆腐」在台中跨足輕食餐飲，邀來金鐘主廚索艾克Soac設計融合台式元素的豆腐造型漢堡及風格小菜，淋上台中神醬「東泉辣椒醬」讓人好驚艷。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-01 12:17:46

不讓甜點控獨享，熱愛鹹食的民眾有口福了！才剛迎接春天就有全新美味餐點來討好大家的味蕾，來自日本的人氣甜甜圈專賣店「Mister Donut」，竟然攜手同樣來自日本的知名燒肉連鎖店「牛角燒肉」，以牛角秘傳鹽蔥醬和招牌青醬打造超濃郁燒肉系點心，一起來瞧瞧波堤手撕麵包及北海道進口酥派有什麼過人之處？寢具品牌「眠豆腐」在台中新開幕四層樓的獨棟門市，跨足輕食餐飲，邀來金鐘主廚索艾克Soac大顯身手，設計一系列融合台式元素的豆腐造型漢堡及風格小菜，淋上有「台中神醬」之稱的東泉辣椒醬讓人好驚艷。

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▲Mister Donut x 牛角燒肉系列，以牛角秘傳鹽蔥牛及青醬燻雞，各別打造波堤手撕麵包及酥派。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut x 牛角燒肉系列，以牛角秘傳鹽蔥牛及青醬燻雞，各別打造波堤手撕麵包及酥派。（圖／Mister Donut提供）
向來以甜蜜口感及可愛外型擄獲大家的Mister Donut，這次大大顛覆形象，與牛角燒肉首次攜手合作，將牛角秘傳的鹽蔥醬、及招牌青醬打造成超濃郁燒肉系點心！為此還特別引進日本2020年即首次推出的「波堤手撕麵包」，一口咬下，不只是蓬鬆軟綿的口感，還有如招牌波堤般帶著Q彈嚼勁；喜歡酥脆咬勁的民眾，則可以嘗試有著豐富層次的「北海道進口酥派」。

▲牛角秘傳鹽蔥牛波堤手撕麵包（下圖左）及牛角青醬燻雞波堤手撕麵包（下圖右），每個售價65元。（圖／Mister Donut提供）
▲牛角秘傳鹽蔥牛波堤手撕麵包（下圖左）及牛角青醬燻雞波堤手撕麵包（下圖右），每個售價65元。（圖／Mister Donut提供）
「牛角秘傳鹽蔥牛波堤手撕麵包」、「牛角秘傳鹽蔥牛派」，精選美國牛五花搭配牛角獨家秘傳鹽蔥醬，鮮嫩多汁的鹹香肉片，吃起來相當有飽足感；「牛角青醬燻雞波堤手撕麵包」、「牛角青醬燻雞派」則使用新鮮羅勒混合帕瑪森乾酪粉、鮮奶油的牛角特調青醬，搭配鮮嫩燻雞肉，香濃不膩口，細細品嚐還吃得到腰果提香。

▲牛角青醬燻雞派，售價60元。（圖／Mister Donut提供）
▲牛角青醬燻雞派，售價60元。（圖／Mister Donut提供）
還同步推出另兩款濃厚日式風格口味的作品，一次吃得到切達乾酪、馬茲摩拉乾酪、北海道十勝乳酪，三種豐富層次起司濃郁奶香的「北海道起司波堤手撕麵包」，及讓人彷彿一秒飛到日本、以特調明太子醬烘烤至微焦的「明太子波堤手撕麵包」。通通都在3/1今天開賣，3/1(二)～3/6(日)還可搭配指定商品買6送3的優惠活動，期間限定販售，售完為止。

▲首次推出有如波堤甜甜圈形狀與口感的全新「波堤手撕麵包」。（圖／Mister Donut提供）
▲首次推出有如波堤甜甜圈形狀與口感的全新「波堤手撕麵包」。（圖／Mister Donut提供）
▲金鐘主廚索艾克Soac。（圖／BIOS提供）
▲金鐘主廚索艾克Soac。（圖／BIOS提供）
寢具品牌「眠豆腐」在台中新開幕四層樓的獨棟門市，跨足輕食餐飲在一樓「Tofu Bar」推出專屬餐點， 供應雞蛋糕、霜淇淋、漢堡、小菜及調酒，邀來擅長中西合併創意料理的金鐘主廚索艾克Soac開發鹹食菜單，設計一系列融合台式元素的豆腐造型漢堡及風格小菜。

▲Soac製作招牌豬五花漢堡。（圖／眠豆腐提供）
▲Soac製作招牌豬五花漢堡。（圖／眠豆腐提供）
將漢堡麵包體打造成特製的豆腐方格形狀，不只討喜呼應眠豆腐經典床墊商品，還藏有方便分食的巧思。靈感取自經典刈包的「豬五花漢堡」；自鹹水雞變化而成的「椒鹽雞漢堡」，還加入滑順的酪梨香草醬襯底；手撕香料豬與薯泥淋上台中神醬「東泉辣椒醬」，台美合併，充滿在地特色。

▲手撕香料豬與薯泥 ft. 東泉辣椒醬，附餐輕食加價購60元。（圖／眠豆腐提供）
▲手撕香料豬與薯泥 ft. 東泉辣椒醬，附餐輕食加價購60元。（圖／眠豆腐提供）
▲方便分食的眠豆腐漢堡，共有招牌豬五花、椒鹽雞酪梨、豆泥野菜口味可選，每款售價220元。（圖／眠豆腐提供）
▲方便分食的眠豆腐漢堡，共有招牌豬五花、椒鹽雞酪梨、豆泥野菜口味可選，每款售價220元。（圖／眠豆腐提供）
另外還有造型特殊的眠豆腐雞蛋糕、豆乳霜淇淋等小點心；酒飲則是由台北知名酒吧WA-SHU和酒監修操刀，添加燕麥奶及牛奶，特製專屬「芝麻」冰釀輕調酒。全棟白色系空間規劃的場域，將將飲食體驗融合眠豆腐體驗及服裝展售，還有料理教室預計規劃親子烹飪及生活居家系列市集等活動，成為中部全新朝聖地標。

▲芝麻冰釀輕調酒。（圖／眠豆腐提供）
▲芝麻冰釀輕調酒。（圖／眠豆腐提供）
▲眠豆腐雞蛋糕。（圖／眠豆腐提供）
▲眠豆腐雞蛋糕。（圖／眠豆腐提供）
▲眠豆腐台中門市為獨棟四層樓設計。（圖／眠豆腐提供）
▲眠豆腐台中門市為獨棟四層樓設計。（圖／眠豆腐提供）
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