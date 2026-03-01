我是廣告 請繼續往下閱讀

台股明（2）日開盤將在美伊衝突升溫與美股連跌的雙重陰影下登場，不少投資人擔心假期結束後恐迎來震盪開局。根據《TVBS新聞網》報導，分析師蔡明翰表示，地緣政治事件對股市的影響往往又急又快，市場雖會出現短線恐慌性回調，但時間與空間通常有限，建議投資人勿過度緊張，依照自身持股與資金結構調整節奏應對。蔡明翰指出，今年台股開春漲勢凌厲、位階偏高，如今又同時面臨美國科技股回檔與戰事升溫兩項利空，短線壓力勢必增加，不過兩者影響層級都不致動搖整體基本面。他認為，科技股尚未出現趨勢性轉弱，當前盤勢壓力主要仍來自美股漲多後的修正。蔡明翰分析，地緣政治衝突對股市的打擊，多半集中在情緒宣洩期。以2024年4月美伊爆發飛彈交戰為例，台股當時雖短暫下挫，但影響不到一週即快速反彈，回升至事件前水準並續創新高。他並引用外資統計指出，自1940年以來共出現36次重大地緣戰火事件，資料顯示戰後3個月內全球股市平均仍小漲約0.6%，延長至6個月、12個月後更回歸基本面表現。蔡明翰以俄烏戰爭為例說明，雖戰事未歇，但市場對其衝擊已鈍化，可見地緣風險通常只是短期情緒波動，難以改變長線趨勢。在操作建議上，蔡明翰提醒，若屬高槓桿或持股比重偏高的投資人，面對突發風險宜適度降槓桿、控制曝險；若以自有資金操作、持股不重者，則可先觀望等待市場定價趨穩再行布局。至於能源與航運風險，蔡明翰指出，伊朗約占全球石油產量4%，美國與俄羅斯分別為22%與11%，比例有限。荷姆茲海峽雖為全球約三分之一石油轉運要道，但伊朗歷來未真正封鎖過，若全面封鎖，衝擊最大的反而會是中國，因此發生機率相對低。