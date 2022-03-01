獨／10幾份工作、2次職災　失聯移工曝在台打拼血淚史

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大多數移工來台灣都是背負家中生計，努丁也不例外，不過他的海外打拼之路，卻比其他同鄉來的更坎坷一些。為了讓家中妻小有更好的生活，努丁2007年來到澎湖工作，辛苦工作一個月後，薪水卻只領到1200元，第二個月起領到4500元，一年半後則才領到7800元，但這都與《勞基法》規定的基本工資大相徑庭。
努丁表示，自己的仲介費都是向親友籌措，也沒有欠母國仲介錢，不清楚為何薪資會被砍成這樣，不熟悉台灣法令的他根本不知道自己到底被削了多少。由於當時合約是2年制，到期後，即使沒賺到什麼錢，努丁也只能悻悻然歸國。
印尼移工來台工作，需支付母國仲介高額仲介費及各項手續費，付不起的移工往往要向銀行貸款或向親友籌措，在開始工作前就先欠下一筆債務，這是移工為了生計不得不下的賭注。儘管第一次來台吃悶虧，但努丁認為自己是一家之主，必須肩負家庭的生計，於是在2018年7月，他籌出約900萬印尼盾（約新台幣1.75萬元）仲介費，再次收拾行囊，背債遠赴台灣打拼。
工作受欺負 解約後又遭仲介惡意冷凍
努丁第2次以漁工身份來台，最初在富基漁港漁船上工作，但不滿雇主經常動手動腳，6個月後解約轉到八斗子工作，結果舊事重演，新老闆也經常動手打頭，讓他深感不被尊重，做了3個月後轉到野柳。在野柳，努丁受到同船船員欺負，12天後轉往正濱漁港工作，期間與中國籍船員發生衝突，努丁遭人勒喉，脖子上出現兩條勒痕。受傷的他向雇主抗議，雇主卻偏袒施暴的船員，讓努丁憤而解約，向仲介要求轉換，沒想到，他卻這樣被仲介冷凍了將近2個月。
根據我國法令，移工轉換雇主期間為60天，滿60天未轉換新雇主，就須按規定返國。努丁說，有些仲介對於不聽話的移工，會故意不幫他找新工作，拖過60天後就讓移工遣返。他表示，自己當時住在宿舍等待轉換，在沒有收入的情況下，每個月仍被仲介收取2000元「住宿費」，窮到三餐只能仰賴港邊同鄉救濟，而仲介擺明沒有要幫他找工作。眼看60天轉換期限就快到了，努丁想著遠在家鄉的妻子，以及自己尚未還清的債務，為了謀生，他心一橫，決定逃跑自尋出路。
努丁回憶道，自己與另一名同樣有逃跑打算的同鄉，在一天夜裡收好行李溜出宿舍，由非法仲介接應，先是抵達仲介安排的宿舍，次日清晨6點再出發前往新的工作地－梨山。一路上，想到自己將從此失去合法身份、過起躲躲藏藏的日子，努丁心情複雜，但為了生計也不敢多想。
逃逸兩年多 歷經7份工作、2次職災
逃逸後，努丁展開了更為崎嶇的求職之路。他先是在梨山拔高麗菜，但因為雇主遲遲不給薪水，12天後經仲介轉介到嘉義採檳榔。這份工作採日薪制，一天800元，但因為雇主經常動粗，6個月後努丁透過新事社會服務中心的專員李正新協助，與雇主溝通後成功拿到薪水並坐車離開，輾轉北上來到汐止，開始在當地一間鐵工廠工作。某天，努丁被倒下來的鐵桶砸到腳受傷，雇主帶其就醫，但作為失聯移工的努丁無健保身份，醫療費又較貴，大約要1、2千元。雇主先以付現方式代墊，隨後從努丁的薪資扣除，職災休息期間也全無收入。
由於腳傷影響工作，努丁後來轉到附近從事鐵線工作，日薪1000元，每天要做超過10個小時，努丁於是在朋友轉介下跑到泰山一間麵包工廠工作。這裡工時也很長，每天從凌晨5點做到晚上7點多，但由於月薪有2萬4000元，努丁撐了3個多月，之後先是前往台中一間鐵工廠工作，最終換到梧棲一間資源回收廠，月薪待遇有2萬6000元，工廠提供宿舍、每個月伙食費扣2000元，禮拜天也有休息。這是努丁來台工作以來遇過最好的待遇，他在此一待就是10個月。
然而，也就是在這裡，努丁遇到第二次職災意外，他的手指在一次操作器械時被機器夾傷，由於化膿傷勢嚴重，醫生原本建議他截肢，但努丁堅持不肯。幸運的是，這位工廠雇主很照顧他，多次帶其就醫治療，沒有扣他醫療費，受傷休息2個月的薪資也照發。不過，努丁受傷的手指仍反覆化膿、一直不見好，他無法再像以前一樣搬重物，影響工作能力，開始萌生了自首回家的念頭，於是近期在專門移工服務的李正新協助下，向移民署主動到案，為他長達3年多來的移工旅程劃下句點。
移工逃跑關鍵？轉換雇主不自由、薪資被亂扣
努丁表示，自己逃跑前在漁港做的幾份工作從沒拿過全薪，每月薪資只有1萬2000元左右，與《勞基法》規定相去甚遠，也不知道是被雇主還是仲介亂扣。逃逸後，薪資反而領得更多、苛扣的情形也變少，還不需要支付每個月的仲介服務費。此外，合法移工難以自由轉換工作，換工作要看雇主和仲介的臉色，遇到被仲介惡意冷凍也束手無策；反觀逃逸後不受法令約束，「想換隨時都能換，變得很自由」。
不僅如此，努丁也指出，合法移工在工種上有嚴格區分，工作機會有限、跨行轉換限制多，逃跑後則沒有工種限制，什麼工作都能做。此外，移工與雇主解約後要在60天內找到新工作，否則只能回鄉，對於已經背債來台的移工而言，若不能透過合法管道找到新工作，迫於生計壓力自然會想逃跑另謀出路。努丁說，「我們來台灣的目的就是要工作，繳了這麼多仲介費，仲介卻只顧著收錢，平時處理問題消極，也不一定能幫忙媒合新工作，迫於生計也只能鋌而走險。如果工作機會、機制可以更透明，移工也比較不會逃跑」。
不過，他也提到，移工逃逸後進入黑工市場，將同時面臨其他困境。像是非法仲介只負責交工，不管後續勞資糾紛的協調，雇主沒發薪的話，移工就不知道找誰處理。此外，非法仲介會要求移工自己負責交通費，仲介費也要交工時一次給清，不能分期償還，壓力會比較大。再者就是，遇到職災時沒有《勞基法》保障，風險比較大。
逃了2年多終將返鄉！努丁：不後悔來台
努丁說，逃跑期間自己每天都很怕被警察抓，工作、吃飯、睡覺都待在工作地不敢亂跑，儘管工作辛苦，但對家人的牽掛、生計壓力，以及尚未還清的債款，都讓他沒有選擇的餘地；他也認為自己有肩負生計的壓力，「就這樣回國很丟臉」，因此只能咬牙堅持下來。現在終於可以回家了，努丁開心的說，自己已經好久沒有見到家人，對於即將回鄉期待不已。
努丁表示，來台3年8個月以來，把積欠的仲介費債務還清，雖然沒有存到錢，但也為兒子付了4000萬印尼盾（約新台幣7.79萬元）仲介費，讓他得以到中東工作。目前，他對未來的規劃還不清楚，只希望先把手指的傷養好，未來有機會再到其他海外國家工作。回首自己在台灣工作的經歷，雖然吃了不少虧，還歷經了2次職災，但努丁樂觀的說，不後悔來台灣工作，也很慶幸上天給自己這樣的機會，能趁還年輕的時候出來工作。
陪伴、輔導努丁2年多的社工李正新，一路以來協助努丁處理遇上的各種麻煩，陪著他跌跌撞撞的走過各種遭遇，看到他即將返國與家人團圓，他也相當感動，「即使大環境有些無奈是目前無法改變的，但唯一能做的就是陪伴在他身邊。雖然知道很多情況我也無能為力，但只求自己堅持陪伴在弱小的人身邊，不要離開他們，陪伴個案直到其走出困境，是社工的職責」。