接單價145萬元起，全新型態未來Hyundai Ioniq 5 正式上市

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匯聚技術及創意思維 展示領先超群品牌實力
Hyundai電動車品牌-Ioniq源自"離子（ion）"和"獨具一格（unique）"，即是開創以電能為主，獨具創意的領先車款。2020年正式成為專屬電動車品牌，提出"為人類進步有所貢獻"願景，結合永續、機能、科技、生活等發展面向，使電動車能真正滿足駕駛移動所需，助益世界的運轉一起迎向未來，也將嶄新的電能移動生活呈現給人類。
Ioniq 5是Ioniq品牌第一款電動車巨作。以"45"概念電動車為基礎，取自品牌經典傳奇作為靈感，再以想望的未來車內生活為核心理念，外型復古經典結合創新參數化元素，內裝如同舒適居家的空間概念，以及業界最高效能的電池科技與充電效率，Ioniq 5展現不同於傳統造車的新體驗。
全球最快800V系統 快充18分鐘台北直到屏東
Ioniq 5搭載E-GMP 電動車全球模組化平台，搭載領先業界的高密度電芯電池組，創造超高續航里程及超快速充電優勢。EV400和EV500均是搭載先進的高效永磁同步電動馬達，分別輸出最大馬力169ps和217ps，扭力峰值同為35.6kgm；EV500 Performance版本最大輸出馬力更是高達306ps，扭力峰值為61.9kgm，帶來傳統燃油車無法匹敵的線性加速快感。最關鍵的電池系統採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中具備優異的冷卻散熱功效，其內建EPCU能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞。南陽實業並提供Ioniq 5電池系統8年16萬公里的保固，同時導入國內首見的EV電池模組分件維修技術，大幅降低養護負擔。
至於攸關續航力的電池容量，EV400和EV500的電池總電量分別為58.0 kWh和72.6 kWh，最大續航里程(依據NEDC測試標準)為EV400達438公里，EV500達到567公里，EV500 Performance則達到496公里，甚至超越同級動力燃油車行駛里程。超快速充電部分，Ioniq 5擁有當前最大800V直流快充系統，可支援400V/800V輸入電壓以及可相容350kW超高速充電樁，官方實測5分鐘補充超過110km續航里程，18分鐘內即可完成10%-80%充電，大幅提升擁車行駛便利性。加上配置精準掌控電池電能技術：PDS三段式動能再生制動系統(附控制撥片)、i-PEDAL 單踏板駕駛模式、Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC智慧型電能監控系統(附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調)、VESS虛擬引擎聲效系統及V2L外接供電轉接器，徹底改變世人對電動車的未知焦慮。
經典再創新的未來視覺設計 舒適居家生活的延伸
Ioniq 5使用「 Sensuous Sportiness 」設計語彙以及「 Parametric Pixels 」參數化設計模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，從而完成創新具未來感的設計。從科技感十足的數位像素LED日行燈及尾燈組、V-Shape數位印象識別燈、Z-Shape印象式鈑線、Dynamic C柱造型到運動化流體尾翼設計以及20吋Parametric Pixel 鑽石切削低風阻輪圈，前衛的車格設計美學獲歐美Autotrader最佳新車獎項的殊榮肯定，蚌式引擎蓋、平整式門把、電動車獨特一體成形水箱護罩造型及隱藏式的智慧型充電插孔，經典身型創新科技打造，凸顯Ioniq 5有別同級電動車的美學視覺。
內裝同樣是睥睨的強項，受惠E-GMP底盤極佳空間，Ioniq 5創造驚豔的3,000mm同級最長軸距，將車內乘用空間最大化設計。景觀式全景天窗、同級唯一12向雙前座尊榮級全傾倒電動座椅(附加熱/通風功能)、Sliding Console中央扶手滑移功能、第二排可前後滑移及傾角調整，突破傳統空間框架，享受尊榮舒適的高質感生活體驗。雙12.25吋數位儀表板，全新EV資訊界面的設計，輕鬆確認電能續航里程，全新導入Column Rotary旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 智慧型動能再生制動系統、Qi無線充電座以及內建情境音系統搭配BOSE高階音響及64色環艙氣氛燈，提供最新世代的智能配備。流線車體、平整化底盤、專屬低風阻輪圈、雙層隔音玻璃隨處是以舒適、靜謐的乘坐體驗，讓駕馭電動車是享受科技，也是享受舒適生活。
移動載具首見V2L外接供電 標配完整Level 2先進安全
Ioniq 5另一創新之作-V2L( Vehicle To Land )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，將電動車充電/用電功能發揮極致，隨時隨地滿足生活、生產、緊急用電需求，移動與生活結合的體驗，移動與生活結合充滿無限想像。在安全科技方面，Ioniq 5全車系標配Hyundai SmartSense Level 2 半自駕等級主動安全輔助系統，除了基本的SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX路口偵測)、BCA盲區碰撞避免輔助、以及EV500 以上標配的BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影響輔助系統、SEA安全下車輔助，更具有首度導入的RSPA智能遙控停車，便利的都會停車位自控進出科技。完整的領先科技，把守安全最後一道防護牆。
Hyundai eTry專案更是對電動車有興趣的消費者嘗鮮優選，透過訂閱式季租體驗全新Ioniq 5，綁定90天期滿租金可直接折抵購回原車，或以超值月租金$16,800元長期租賃體驗，早先一步迎接未來移動生活。結合最強電能、創意空間、創新設計與安全科技所有優勢於一身的Hyundai Ioniq 5，將以顛覆電動車市場的產品立，重塑你對電動車的想像認知。誠摯敬邀3月19日起親臨全國e-Store據點鑑賞Hyundai Ioniq 5，近距離感受與未來世界接軌的魅力。
註1：贈送U-Charger不含安裝作業，居家安裝辦法依官網公告為準。
註2：eTry專案需搭配指定租賃公司。租賃方案有所不同，以指定租賃公司公告為主。
除了Ioniq 5日前也導入Staria，之後新動力Smartstream 2.0L的Tucson L及商用戰略車款 5噸Mighyt 導入，多款新車上市、全面配備規格升級，補強乘商車市場需求。南陽實業展現連年成長企圖心，挑戰全年總銷售成長15%、總台數15,000台、連續三年正成長。