吃火鍋想加料！她海鮮一丟臉綠了：整鍋黑掉？正確煮法曝
海鮮是不少人吃火鍋時喜歡加入的食材，民眾除了可以到魚市場採購外，現在許多超市、網路平台也都能方便的買到海鮮，不過若買回家後處理不慎，就很可能會釀成悲劇，近日就有網友分享自身慘痛經驗，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 18:34:41
一名網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》發文提到，某天她到超市買了「蛤蜊」打算放入火鍋中，但回到家準備烹煮前，卻忘了要幫蛤蜊「吐沙」，結果外殼打開後，蛤蜊內的沙不斷竄出，甚至染黑整個鍋子內的水，原PO見狀也自嘲「火鍋差點變砂鍋」。
貼文曝光後，掀起網友討論，紛紛留言「不管哪裡買回家，一定都要吐沙啦」、「後面包裝一定有寫要吐」、「蛤蜊的命案現場」、「這蛤蜊是混黑社會的XD」、「這應該是死掉的，就算沒吐沙也不會多成這樣」、「建議蛤蜊兩兩互敲，聲音實心是活的，空心是死的，這樣可以避免煮到死掉臭掉的」。
事實上，農委會針對市售常見的「文蛤」曾說明，健康的文蛤外殼是呈現平滑、有光澤的，再來就是要有足夠的活動力，若不時有「開合、露出斧足移動」 或「噴水柱且一被碰到就縮起來 」，就表示活力十足。
至於吐沙方面，農委會強調，可在1公升的水中加入15公克的海鹽，模擬海水鹽度，因為文蛤放入淡水時，會因環境不適而緊閉外殼，同時注意吐沙時間不宜過長，因為會讓貝肉所含的氨基酸，隨著浸水吐沙而下降，最佳時間約為2小時左右。（編輯：張志浩）