特企／內湖科技園區世界首創「未來展間」正式開幕！

追求極致生活品質的金字塔頂端族群有福了！在居家衛浴、視聽音響、聲學&隔音工程、磁磚大板等規劃上，總是面臨台灣代理商品牌選擇有限 ，展示也因空間，造成品項較少等困擾；價格不透明也影響業主、室內設計師在整案預算規劃上的困難。今年於科技新貴群聚的內湖科技園區，擁有眾多台灣前所未見，國際設計師品牌衛浴，並頂尖家庭劇院、居家智能環境控制系統的新科技型態展間-@casa夢想家開幕！
全面與國際趨勢零時差，不同於台灣傳統展示間，@casa夢想家結合VR虛擬實境的虛實整合，參觀時可使用VR設備置換選擇風格、產品、顏色，能透過沉浸體驗不同居家環境及產品組合下的實際感受。再加上電商型態經營，價格與國際同步，已在台灣業主、室內設計師圈中，造成一股朝聖旋風！也為多年了無新意的衛浴、家庭劇院、磁磚大板等居家市場，提供國際精品級的新選擇！
其代理銷售之品牌，囊括國外火紅一流設計品牌，衛浴引進包含義大利極簡主義”Noorth”、新古典主義”Vitage”、工藝美學設計”Ritmonio”、高端訂製品牌”newform”及荷蘭簡約唯美”COCOON”等眾多品牌。無論夢想中的居家風格為何，@casa夢想家都能滿足需求。
頂尖家庭劇院展現台灣唯一Hi-End配置：
・Wilson Audio喇叭
・CH Precision前後級擴大機、時鐘及DA
・TRINNOV AUDIO環繞擴大機
・SONY頂規投影機及Stewart透聲投影幕
・Roon串流系統播放
視聽空間規劃獨家「可調式聲學設計」及隔音工程，一切苛求都為滿足消費者極致的視聽需求！@casa夢想家開幕後，期待能一舉顛覆台灣居家市場，提供業主及室內設計師嶄新”視”界的未來！