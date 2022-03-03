史上最大缺工潮！文科新鮮人任高薪工程師有機會

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人力銀行解析，其實46%企業曾聘文科生擔任科技、技術職，其中16%因對方有相關工作經驗、7%有相關專業、23%雖然沒有相關的工作經驗和專業但可從零教起，多數擔任操作技術維修、生產製造品管衛環類職務，較少擔任研發。
若依產業與公司規模，軟體網路／電子通訊曾聘僱文科生比例為70.2%、電子資訊／半導體55.4%比例最高，願意用文科生填補技術工程職。若依公司規模，100-249人企業曾聘僱比例62.3%、250人以上企業51.6%最多。104人力銀行公共事務部協理張雅惠分析，企業飽受人才荒所苦，愈缺工的產業、規模愈大的公司，愈願意聘用或培養文科生從事基礎的產線製程和維修工作。
而104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，企業給予文科生6.1分的及格分數，其中，最肯定工作責任感、人際溝通、語言、團隊合作「軟實力」，但工作專業技能、邏輯思維與推演能力「硬實力」偏弱；若同校同齡的應屆畢業生，一位是理科生、一位是文科生，同樣從事「科技／技術職」，理科生的薪資平均比文科生高15%；文科生需平均要花2.8年養成，才能追趕上理科生，但也有17%的企業認為文科生的科技或技術專業不會比理科生弱。當能力提升會反映在薪資上，同樣同齡都有3年「科技／技術職」工作經驗的，一位是理科生、一位是文科生，企業敘薪給兩者薪資持平的比例，會從27%、提升至36%，依專業敘薪的比例也從23%提升至31%。
曾聘僱過文科生擔任科技／技術職的企業是否推薦其他企業晉用文科生？1分低度推薦、10分高度推薦，整體意願為6分，其中，15%企業屬於高度推薦(8~10分)，68%企業屬於中度推薦(5~7分)、15%企業屬於高度推薦(8~10分)。104人力銀行顧客價值處協理翁維薇說，企業期待職人能文能武，文科生本身具備人文涵養「軟實力」 ，加上專業「硬實力」能培養，提升企業對於文科生的好感度。
至於不曾聘用過文科生擔任科技／技術職的企業，有32%的企業願意嘗試聘用，主因少子化與高齡化嚴重，擴大徵才範圍才能適時填補人才，文科生擔任技術工程職的機會增加；68%的企業仍不願意嘗試聘用，主因需要即戰力，沒時間等待養成專業「硬實力」。