林柏宏揪晨跑樂當觀光客　温貞菱累瘋「看牛喘口氣」

實境節目《阮三个》第三季本周五將播出第三集，其中林柏宏揪大家晨跑欣賞看日出，想要當觀光客享受美景時，因為温貞菱不好意思喊休息，所以只好提議去看牛，趁機偷偷喘口氣。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 08:00:00
擔任民宿小幫手的温貞菱，平時喜歡從事外戶外活動，這次卻為了招待林柏宏，陪他體驗東岸晨跑迎日出行程，差點把自己累壞。温貞菱表示：「其實林柏宏本身慢跑厲害到可以當配速員，我們跑步的過程中他一直跟我聊天，又不想被他覺得我跑很爛，到最後跑到累我只能說『那邊有牛，我們去看一下好不好』，不好意思說我好累，我們休息一下。」
林柏宏則是對此次行程大為讚賞，不僅如願享受到東岸日出美景與清新空氣，也自嘲：「這是我唯一最像觀光客的時候。」提到温貞菱的陪跑表現，林柏宏也相當滿意：「有人能一起跑步、看日出感覺很熱血，她還隨身背著一個小包包，裡面有幫我帶的水跟毛巾，這段服務很加分！」
曾在《阮三个2》以及特別企劃「餐車環島發大財2」擔任小幫手的范少勳，在第三季中也驚喜現身，楊貴媚一見到他便開心地跳起來，范少勳表示：「其實我一開始在民宿外面set很久，還變聲假裝是客人，想要營造驚喜感，沒想到一下就被認出來，還一直被虧怎麼現在才來，讓我覺得這才是回家的感覺！」還與施名帥重現餐車經典料理「手工漢堡」，美味程度令眾人誇讚不已。