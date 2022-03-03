連俞涵桃花斷光沒人追　自認「麵包大於愛情」

連俞涵今（3日）穿一襲浪漫夢幻的露肩蕾絲禮服，現身英國品牌茶宴，連俞涵透露在試裝時就愛上這件衣服，整套造型上面的綴飾都是手工師傅一針一線縫製上去，平常就愛捏陶土、做陶器的她看到師傅手工縫製，馬上興起自己做婚紗的念頭，她表示：「小朋友都很想拍漂亮婚紗，也很想穿上各式各樣的婚紗，長大後因為工作讓我圓夢，實現小時候的夢想。」被問到對於真實人生「穿婚紗」會不會有憧憬？她斬釘截鐵回答：「完全不會，目前的我在工作上能穿上各種禮服婚紗已經很滿足，也很知足。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-03 18:59:13
最近才拍完一檔新戲的連俞涵透露近期工作都是屬於短期性，最近還轉當「播客」忙著做PODCAST，她表示：「我希望透過PODCAST推薦大家各種閱讀書。」而以一襲春天小女人的造型出席茶飲活動，被問到最近自己的「春天」有來嗎？她笑說：「我的『春天』都在作品中綻放。」她更透露自己「零桃花」，完全沒有人追求，被問到捏陶、爬山的過程中有遇到不錯的對象追求嗎？她笑說：「捏陶藝跟爬山不可能呀！因為得要專心，而且在山上告白很尷尬，屆時還要一起爬下山，好歹也要在平地告白比較適合吧。」
在《茶金》劇中演出50年代茶商千金的連俞涵，為了演活角色，除了苦學客家話，對茶葉也有所研究，回想起在《茶金》戲裡穿婚紗被退婚的情節，她說：「結婚不是年紀到了就一定要結，有猶豫時就千萬不要衝動，不需要為了別人而委屈自己。尤其是女生，不管到幾歲都要好好愛自己。」連俞涵進一步透露感情觀：「我是『麵包大於愛情』、非常熱愛工作的人。不過春天到了特別讓人有戀愛的感覺，沒有伴的人不妨泡杯好茶，忙碌的生活中，一杯茶就能隨時幫你沉澱。」
近期世界上發生的戰爭新聞，讓連俞涵有感而發地說：「希望世界和平，不要有戰爭。不過現在正在發生當中，希望每個人能投注好的善念，能夠幫忙的、捐款或是用心念去祈禱，希望那邊老百姓能早日回到和平狀態。」先前因為演《一把青》感受過戰爭殘酷的她更表示：「光是用演的就很難受，所以現在很珍惜日常的一切。」她自己會上網去找一些小額捐款，盡一己之力去幫助各種微小的人事物，更透露自己也把捐款變成「日常」；她表示：「自己上網去研究捐款後，才發現原來有這麼多人去關心不同事情，像我之前可能只有動物或環境，現在對於跟老人、弱勢族群也都有關注，我希望透過捐款或捐物資去幫助更多人也能藉此拋磚引玉。」