COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名軒海樂地位置絕佳！出站就到家

▲因為國內交通網絡越趨完整，現在買屋不僅是交通考量，相關居住品質、環境營造、甚至是公設服務等，反而是不少民眾更加在意環節。（圖／品牌提供）
▲因為國內交通網絡越趨完整，現在買屋不僅是交通考量，相關居住品質、環境營造、甚至是公設服務等，反而是不少民眾更加在意環節。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-04 17:00:00

隨著國內房市復甦，不少首購族、換屋族都已經紛紛開始找尋標的，因為國內交通網絡越趨完整，現在買屋不僅是交通考量，相關居住品質、環境營造、甚至是公設服務等，反而是不少民眾更加在意環節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麗寶集團旗下上市公司名軒開發(1442)，看準了淡海中心一帶，鄰近淡水擁有豐富自然景觀，以及全球最美七星級夕陽，更是集古蹟、老街、人文、藝術、美食、生態等休閒元素於一身，於是打造了指標的百億住宅開發案，加上周圍交通建設、商業機能也陸續到位，未來身價預估能更上層樓，將會躍升雙北菁英移居首選，也因此有不少民眾都對「名軒海樂地」十足感興趣。

▲「名軒海樂地」基地最大優勢在於地段交通便捷。（圖／品牌提供）
▲「名軒海樂地」基地最大優勢在於地段交通便捷。（圖／品牌提供）
案場專案經理陳思豪分析，名軒開發一直以來重視施工品質、建材工法、選地等，這次「名軒海樂地」，基地最大優勢在於地段交通便捷，新市鎮除了淡江大橋外，又有捷運輕軌，此案位在V11站正對面，讓民眾可以出站到家，且預計2024年淡江大橋開通後，不管是輕軌還是自己駕車，機能都會相當方便。

▲2024年淡江大橋開通後，不管是輕軌還是自己駕車，機能都會相當方便。（圖／品牌提供）
▲2024年淡江大橋開通後，不管是輕軌還是自己駕車，機能都會相當方便。（圖／品牌提供）
而整個案子基地擁有7600坪，完整的公設在2樓整層，不僅有室內高爾夫情境揮桿區，還有室內溫水游泳池、三溫暖、Lounge bar等，多達20項全齡化公設，相當適合高壓生活的族群，或是退休者好好放鬆，甚至還有貴賓招待所，對於住戶宴客、親友來訪，都有很好的規劃。

▲完整公設不僅有室內高爾夫情境揮桿區，還有室內溫水游泳池、三溫暖、Lounge bar等。（圖／品牌提供）
▲完整公設不僅有室內高爾夫情境揮桿區，還有室內溫水游泳池、三溫暖、Lounge bar等。（圖／品牌提供）
另外，整個社區的中庭相當寬敞，總共約1800坪，儼然就是個超級大公園，還有水花園設計，既便疫情期間也不用擔心出門風險，因為在家樓下就能遛小孩或是散步，未來一樓規劃店面進駐後，採買也有機會可以輕鬆在社區內完成。

房型則是從一到三房都有規劃，大小約落在24坪到42坪的設計，尤其像是3＋1房規劃，可以設計個人工作室、書房、小朋友區域、客人休息室等，建材部分也十分用心，特別採用複層玻璃，不僅可以有效隔絕冷、熱空氣，並減少溫差、對抗潮濕與結露，確保室內舒適度。

鄰近機能也相當豐富，不管是美麗新影城、家樂福商圈，還是漁人碼頭、福容飯店、淡水老街等，都在不遠處，且建案對面有13線公車站，想抵達週遭商圈都在車程約10分鐘內、生活非常便利。

根據相關網站揭露，相比居高不下的雙北房價，目前這裡總價大約800萬到1400萬，相對富有潛力。

▲鄰近機能也相當豐富，不管是美麗新影城、家樂福商圈，還是漁人碼頭、福容飯店、淡水老街等，都在不遠處。（圖／品牌提供）
▲鄰近機能也相當豐富，不管是美麗新影城、家樂福商圈，還是漁人碼頭、福容飯店、淡水老街等，都在不遠處。（圖／品牌提供）



【名軒海樂地】輕軌V11出站到家

⏰首付38萬起 1~3房

預約賞屋｜02-2805-5588

接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)

了解詳情｜https://reurl.cc/bkRz0l

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀