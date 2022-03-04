名軒海樂地位置絕佳！出站就到家

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案場專案經理陳思豪分析，名軒開發一直以來重視施工品質、建材工法、選地等，這次「名軒海樂地」，基地最大優勢在於地段交通便捷，新市鎮除了淡江大橋外，又有捷運輕軌，此案位在V11站正對面，讓民眾可以出站到家，且預計2024年淡江大橋開通後，不管是輕軌還是自己駕車，機能都會相當方便。
而整個案子基地擁有7600坪，完整的公設在2樓整層，不僅有室內高爾夫情境揮桿區，還有室內溫水游泳池、三溫暖、Lounge bar等，多達20項全齡化公設，相當適合高壓生活的族群，或是退休者好好放鬆，甚至還有貴賓招待所，對於住戶宴客、親友來訪，都有很好的規劃。
另外，整個社區的中庭相當寬敞，總共約1800坪，儼然就是個超級大公園，還有水花園設計，既便疫情期間也不用擔心出門風險，因為在家樓下就能遛小孩或是散步，未來一樓規劃店面進駐後，採買也有機會可以輕鬆在社區內完成。
房型則是從一到三房都有規劃，大小約落在24坪到42坪的設計，尤其像是3＋1房規劃，可以設計個人工作室、書房、小朋友區域、客人休息室等，建材部分也十分用心，特別採用複層玻璃，不僅可以有效隔絕冷、熱空氣，並減少溫差、對抗潮濕與結露，確保室內舒適度。
鄰近機能也相當豐富，不管是美麗新影城、家樂福商圈，還是漁人碼頭、福容飯店、淡水老街等，都在不遠處，且建案對面有13線公車站，想抵達週遭商圈都在車程約10分鐘內、生活非常便利。
根據相關網站揭露，相比居高不下的雙北房價，目前這裡總價大約800萬到1400萬，相對富有潛力。
【名軒海樂地】輕軌V11出站到家
⏰首付38萬起 1~3房
預約賞屋｜02-2805-5588
接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)