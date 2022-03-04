發掘台灣美食潮流　達人Jeek詮釋五間「BOLD TASTE」

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Jeek緩緩聊起：「這是一個很好玩的名單，每個餐廳都具有獨特的意涵，同時與我最欣賞的馬爹利『勇敢、不凡』的精神不謀而合，因此挑選的餐廳必須具有大膽顛覆的品味，並呈現出我認為當地最美味的味型組合」，他進一步提到，馬爹利名仕干邑柔順溫潤的調和風味，展現出傳統與現代的完美結合，更洋溢出滿滿的歡樂氣息，恰巧吻合台中在前衛性格底下，善於融入新文化與新事物的特色。
1.与玥樓頂級粵菜
走過小徑，經過兩旁唯美的落羽松綠蔭，來到台中頂級粵菜餐廳「与玥樓」，粵菜本身就相當強調肉類本質的鮮美甘口，其中，与玥樓遠近馳名的「果木窯烤片皮鴨」，選用4至5個月的代表台灣風土的宜蘭櫻桃鴨，先進行醃製、自然風乾，費時約9至10個鐘頭，並採龍眼木燒製，再耗時約1小時，最後以油淋首尾，這份講究品味巔峰的不凡與執著，一如馬爹利用心堅持所積累的傳奇風味，體現時時刻刻勇於追求突破的精神。皮酥油脂適中，入口香氣四溢，搭上馬爹利名仕干邑，超越原V.S.O.P品質的醇厚滋味，相互結合令風味加倍豐滿、口齒留香，帶出讓人難忘的深邃韻味。
來到与月樓更不能忘了點一盤鮮脆多汁的脆皮叉燒，搭配馬爹利名仕深層釀造的韻味，醬香與肉香合而為一，每一口都是香醇鮮甜的美味。
2. 鳥苑地雞燒
來到傳說中台中最美味的串燒店，步入其中被濃濃的板前氛圍環繞，老闆遠赴日本學藝，以源於日本傳統的串燒技術，堅持使用炭火直烤，呈現馬爹利干邑追求的冒險精神，不斷自我淬鍊、打破常規，透過開放式的烤爐細細炙燒，營造成熟大人獨享的華麗氛圍。加上專研台灣在地的優質品種雞肉，與雞肉分切的精湛技法，昇華的美味搭配馬爹利干邑甘醇的甜感、成熟的果香，融合燒鳥微酥焦脆的外皮，肉質滑順、柔嫩的口感，保留了軟嫩及油脂的滋味，搭上馬爹利名仕干邑具高成熟度的絕美風味，更帶來甘甜、豐富、層次加倍絕倫的馥郁鮮味。
3.好菜Küisine
儘管外面充斥各國風格的潮流美食，好菜Küisine仍堅持以台灣家常料理為主，映襯著馬爹利承襲代代相傳的家族信念，一路上堅持勇創的價值，將干邑的美好傳遞到世界各地，秉持「好好做菜，讓客人安心吃飯」的初衷，回歸到食材的本質，堅持以手工炮製每道菜式，沒有誇張的擺盤，卻多了滿滿「家」的溫暖味道，樸實的家常菜餚在Jeek心中更接近「台灣味道」。以傳統米食為主食，熟悉的腰果宮保雞丁、破布籽蒸鮮魚、現磨薑汁燒肉等，與三五親友相聚，一同享受充滿溫度的美好滋味，如同回到家裡吃飯，領略食物原有的酸甜苦辣，重現記憶裡的溫馨時光，而單純的料理，更巧妙堆疊頂級干邑熟成、細膩的美味，綻放另一層次的純郁果香。
4.栖.Habitatto
位於台中靜謐的模範社區中，一處迷人的老宅酒吧「栖.Habitatto」，外頭保留了老房子迷人的歲月痕跡，同時充滿全新的品味與風味，一如馬爹利穿越三百多年的歲月，始終追尋最極致完美的非凡干邑風味，融合傳統與創新，不斷創造驚奇的大膽精神，而追尋的過程，當你感到一絲疲憊、失去方向時，映照著溫暖黃光的「栖.Habitatto」宛如城裡最放鬆的棲息地，以精緻的茶酒風味，讓你找回生活的節奏。
5. 好吧 & GUBAMI
先在一樓「GUBAMI」享用以法式手法熬製超過8個鐘頭、每日限量二十碗的牛肉麵，感受湯頭值得細細品嚐的豐富層次變化，由知名的樂沐法式餐廳，以跨界的不凡態度，在燉煮過程用心確認每個時刻的變化，隨時注意火侯控及肉的狀態，昇華傳統牛肉麵的細緻體驗，ㄧ如馬爹利在經典價值裡不斷創新，不斷地追求完美干邑精神。接著穿越宛如電影中的神秘書櫃門，來到二樓的秘密基地「好吧」，溫暖迷人的燈光、配上柔軟的皮製沙發，點一杯最具代表的干邑調酒「側車(SideCar)」，僅使用干邑、橙酒、檸檬汁三種材料，便造略微酸甜的口感，使干邑獨特的水果香氣更加凸顯，迸發出美妙順口的香甜滋味。
「從一個區域的飲食特色，延伸出生活的獨特魅力。」店家的挑選以及口味，同時相當的反映出當地的飲食文化，就Jeek的觀察，中部飲食別具特色之處更在於「求新、求變」，不斷隨時代創新的獨特性，映襯著馬爹利頂級名仕干邑，精選「四大干邑葡萄產區」之稱的大香檳區、小香檳區、邊緣區及上林區四區所產的優質葡萄釀製極品，將具高成熟度的典型干邑融合在一起，配上全新橡木桶的浸釀，再加以更陳年的淬鍊，卓越創新同時蘊藏著代代相傳的經典技藝。
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