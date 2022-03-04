木村拓哉大女兒Cocomi宣布核彈消息 深V辣裝公開新身分
木村拓哉一雙女兒木村心美（Cocomi）、木村光希（Kōki,）一前一後模特兒出道，光希日前以電影《牛首村》踏入影壇，正式成為演員，心美今（4日）也宣布發專輯《de l'amour》，姐妹演藝生活多采多姿。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-04 19:08:00
木村心美於2020年3月與Dior簽約成為其品牌推廣大使，同時以模特身分出道。出道同時登上VOGUE JAPAN封面，引來注目。她在出道時開設IG帳號，現已擁有185萬粉絲追蹤。在新冠疫情影響導致日本發布緊急事態宣言後，她積極透過IG直播與粉絲互動，加上以模特身分登上各國雜誌封面，在亞洲增加不少粉絲。
木村心美本次出道專輯是自幼沉浸於音樂、夢想將古典音樂的樂趣傳達給更多人，她將以自己長笛演奏家和音樂家的身分，秉持「傳達給大家的大愛曲目」理念進行選曲。專輯收錄樂曲除了以長笛鋼琴二重奏為核心的主要曲目外，更輔以追加大提琴或小提琴等樂器的三重奏，以及弦樂四重奏樂團參加的作品，打造出豐富多變的風格。
她的專輯名《de l'amour》來自於法語，為「愛的」之意，其靈感來自弗蘭西斯普朗克原作的《愛的小路》。專輯將於4月29日發行。
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