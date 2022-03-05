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又將沒日沒夜地奔馳 ─ 1,790元起，《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7)正式在台上市！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-05 04:55:20

25年來，眾多車迷與遊戲迷熱愛的PlayStation遊戲機熱銷之《跑車浪漫旅 》(Gran Turismo® )系列遊戲，已分別進化到第五代機種與第七代遊戲，在PlayStation5全球熱銷下，《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7)正式在台上市！

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一直以來，《跑車浪漫旅 》(Gran Turismo® )系列遊戲以高度擬真，內建豐富車款與跑道，讓車迷與遊戲迷可以用親民的方式接觸駕駛各種車輛、征服全球賽道的樂趣。

關於全新上市的可對應PS5/PS4的《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7)，基本介紹如下：

遊戲簡介

 

探索你的賽車之道：無論你是競賽型車手、休閒型車手、車輛收藏家、改車專家、塗裝設計師，或者攝影高手，豐富多樣的遊戲模式保證令你驚豔不已，更包含深受粉絲愛戴的GT巡遊模式、街機模式與駕駛學校。

傳奇GT模擬模式強勢回歸：單人遊玩，透過買賣、調校車輛和比賽來推進遊戲，解鎖全新車款與各項挑戰。正面交鋒的競速對決：在GT Sport模式磨練駕駛技術，用速度一較高下。

超過400種車款任挑任選：遊戲初期即可至「Brand Central」與「二手車經銷商」購買；眾多經典名車、頂級超跑的外觀和質感，在《跑車浪漫旅 7》都以無與倫比的精細程度重現。90多條賽道等你來挑戰：包含GT系列史上的經典賽道在內，眾多賽道搭配動態變換的天候，讓你一邊飆速馳騁，一邊體驗每輛車各有千秋的操控感與駕乘感。

【產品概要】

產品名稱

 跑車浪漫旅 7
支援平台

 PS5、PS4
遊戲類型

 賽車
發售日期

 2022年3月4日
建議售價

 <實體版>

●   實體普通版

●  PS5: NT$1,990

●  PS4: NT$1,790

 ●   25周年紀念版︰NT$2,690

<數位版>

●   數位普通版

●   PS5: NT$1,990

●   PS4: NT$1,790

 ●   25周年紀念數位豪華版︰NT$2,690
遊戲分級

 普遍級
支援語言

 文字：繁體中文、簡體中文、韓文、英文、泰文
在台灣的發表會中，更邀請台灣知名賽車手陳意凡站台宣傳。
在台灣的發表會中，更邀請台灣知名賽車手陳意凡站台宣傳。
在台灣的發表會中，更邀請台灣知名賽車手陳意凡站台宣傳，並於現場示範操駕技巧以及與主持人相互切磋，更與極限/汽車攝影師「徐逸恩」極限/汽車攝影師徐逸恩暢談職人心得以及體驗《跑車浪漫旅 7》的感想。

台灣版宣傳影片可由此觀看：

上市體驗活動盛大展開

此外，為《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7)正式在台上市，SIET於3月4日17:30起至週末假期間，在台北市信義區香堤大道舉上市體驗活動。

活動現場將提供免費試玩，想要挑戰的高手還可報名參加「單圈計時賽」或是週末舉行的「實況主競速挑戰」，和知名實況主「6tan」、「解婕翎」同樂。

SIET歡迎大家前來親自感受、化身賽車手狂飆賽道的速度感！

【活動概要】

名稱

 PS5™、PS4™遊戲《跑車浪漫旅 7》上市慶祝體驗活動
地點

 台北市信義區 香堤大道廣場
日期

 3月4日(五) 17:30-20:00

3月5日(六) 13:00-21:00

3月6日(日) 12:30-19:30

l 免費試玩可獲得「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」*每日數量有限，送完為止
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