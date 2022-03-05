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昏迷20多天！全運會金牌虞子諒　歷劫歸來簽約歐洲車隊

▲全運會自由車金牌小子虞子諒歷劫歸來。（圖／官方提供）
▲全運會自由車金牌小子虞子諒歷劫歸來。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-05 11:39:42

台灣高士特車隊正式宣布簽下自由車新星虞子諒。高士特總經理廖偉宇表示，「期望台灣有能力的年輕選手把握機會騎進一級車隊，就像現在在一級車隊的馮俊凱和現任環法冠軍Tadej Pogačar，我們會持續扶植優秀種子車手、打造台灣之光。」

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2021拿下全運會團隊追逐金牌、全國自由車菁英排名賽銀牌自由車明日之星虞子諒，去年底在鯉魚潭自主訓練後返家的路程，發生嚴重事故，頭胸積血、肋骨鎖骨及顏面骨折等傷勢，住進加護病房昏迷20多天、歷經多次的手術與治療後，如今已在台大醫師群的認證下出院並進入穩定復健階段。
 
虞子諒表示 : 「去年已接受台灣高士特邀約簽下人生轉折合約，成為現今環法冠軍Tadej Pogačar服役過的Team Ljubljana Gusto Santic歐巡車隊一員 ; 本來表訂今年4月就要前往歐洲受訓，但去年底發生重大事故摔車負傷，擔誤了一點時間，現在的我，正循序漸進做著復健準備回到最愛的單車上；短期目標是領騎4月24日96聯賽 NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動(第三站) ，也規劃下半年飛往歐洲受訓；我要用實際行動宣達我的永不放棄，希望藉這機會分享正能量給所有有夢想的人，相信這一切都不會白費，不要讓未來的自己留下遺憾。」
 
2020 年曾以超級大黑馬之姿拿下第二屆96自転車系列賽冠軍，一戰成名。虞子諒表示  : 「96聯賽是我生涯首座成人賽事冠軍，這也是為什麼我選擇96聯賽今年第一場塔塔加賽事重返賽道，因為對我來說它，意義非凡。」
 
原訂今年4月將以斯洛維尼亞首都盧比安納為據點進行訓練並取得2022年杭州亞運的參賽資格；雖然因傷無法參與，但虞子諒受訪時仍堅定表示 : 「我正循序漸進將身心調整到最好的狀態，我會放眼下屆亞運，我還年輕，絕對可以。」
 
虞子諒受訪時也表示 : 「出身成功高中，我接觸競技的歷程和時間也和大多數的科班選手不一樣，這2年努力的成績，啟蒙恩師黃顯熙教練功不可沒：「老大不僅教導我們當選手的態度，更要懂得做人處事的道理，是他給了我們一個像家一樣的感覺。也讓我開始思考要如何配速我的騎行人生，畢竟我才20歲，我想到歐洲車隊訓練並參與賽事，才能更清楚自己的實力和國際新秀較勁！同時，感謝高士特願意給我機會，我會全心全意地投入。」

▲全運會自由車金牌小子虞子諒歷劫歸來。（圖／官方提供）
▲全運會自由車金牌小子虞子諒歷劫歸來。（圖／官方提供）

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