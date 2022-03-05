航海人員測驗登場　到考率89.69%、拚成就船長夢

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因此李崇岱在高中畢業後選擇進入商船系就讀就開始準備成為船員，對於海運職涯非常有想法及期待，大學時期更積極配合學校相關航海課程的規劃安排，畢業後即通過航海人員測驗，取得一張掌握在自己手中的工作船票。
從大三就進入長榮海運實習，在其他大學生還在環島旅遊時，李崇岱就已經搭著長榮的貨櫃船開往歐洲了，95年服完兵役後，選擇進入熟悉的長榮海運工作，一路都在長榮海運學習成長。其中最印象深刻的經驗是多次參與接新船，接船工作的繁複，必須對船舶構造、相關法規，以及新式設備機具的使用方式有一定程度了解及經驗的人才能勝任，因此對於自己能夠參與接船工作深感榮幸與驕傲。
李崇岱也分享過去準備測驗的經驗，他說通過測驗是作為一個航海人員最基本的門檻，航海人員測驗的科目都是在學校教的，專業科目重視理解，公式不強記，對於本科系學生來說絕對不陌生，但是通過測驗之後才是考驗的開始，航海是百年來無數前人的經驗及智慧所累積的應用科學，如果能以「學理為基礎，實務為調整」，才能真正體會航海的樂趣。
立定志向從事航海工作，但為了更上層樓，在累積了相當的船長經歷後，現在的李崇岱也正規劃轉換職涯，他已通過了引水人考試，計畫未來當一個優良稱職的引水人，在不同的航道上追逐另一個未完成的夢。
李崇岱十分肯定船員工作的價值，也呼籲年輕朋友給自己一個機會，有責任感、堅忍、性格開朗的人，不妨趁年輕給自己多一個嘗試的機會，不管是要累積財富或是追求自己的夢想，加入船員行列，成為一個有專業能力及技術的人，在人生職涯上進可攻退可守，下船之後也都還有多元發展的空間，期待符合資格的朋友踴躍報考航海人員測驗，掌舵自己的人生，讓夢想啟航。