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4分鐘就1人罹癌！能用中醫治療嗎？　帶你窺探古老智慧

4分鐘就1人罹癌！能用中醫治療嗎？　帶你窺探古老智慧
4分鐘就1人罹癌！能用中醫治療嗎？　帶你窺探古老智慧

健康醫療網

2022-03-06 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在癌症時鐘的加快，平均每四分鐘就有一人罹癌，癌症幾乎成為了全民的夢饜。即時在醫學高度發達的時代，隨著各種醫學的新突破，為病患帶來希望曙光，但對於21世紀三大疾病之一的癌症，再新的醫療科技及昂貴的治療藥物，仍無法克服，於是許多人回過頭來，重新從傳統醫學智慧中找尋新的契機，就連罹患胰臟癌的3C教父賈伯斯，也曾以東方的氣功來調養身體。

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中醫「祛邪」、「扶正」　提升免疫功能長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏指出，中醫理論將人體抵抗力稱為「正氣」，將腫瘤的侵害稱為「邪氣」；腫瘤本身謂之「本」，引起的症狀及其合併謂之「標」。在臨床上，發現大部分的抗癌藥物或治療手段，仍然有限，而中醫治癌，通常以「祛邪」與「扶正」為主，再根據個人的體質、病況等加以細分，或是促進癌細胞凋亡，抑制癌細胞增殖；或是調整免疫系統功能，提升免疫力。

中醫從根本著手　依個別狀況調理根據中醫理論，結合體質與季節，癌症與本身的體質有很大的關係，所以調理、強化體質，從根本著手，也是中醫治癌的特色。中藥可以根據每個人不同的狀況來補氣、補血、調養體質，達到療效，若能佐以中醫針對體質進行調理、改善，並透過恢復免疫機能來啟動身體自癒力，便能存夠「本」長期抗癌。

癌症治療副作用　針灸＋藥草助改善不適在癌症治療中，一定會產生所謂的副作用，黃澤宏召集人強調，中醫治療中，針灸可以幫助病人緩解疼痛，有些中草藥複方可以幫助回復體力跟元氣，調節免疫系統，不只可以讓病人比較不容易感染，復原也比較好。

另外，深具傳統特色的「外治法」，也是中醫治癌的方法之一。化療除了殺死癌細胞，也會損傷正常細胞，造成骨髓抑制，破壞骨髓造血的功能，而放射線治療不只會對局部部位產生一些損傷，也會破壞黏膜層，像口腔黏膜、食道黏膜、腸胃道黏膜、還有唾液腺等，透過中藥的調理可緩解改善問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52979

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