4分鐘就1人罹癌！能用中醫治療嗎？　帶你窺探古老智慧

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中醫從根本著手 依個別狀況調理根據中醫理論，結合體質與季節，癌症與本身的體質有很大的關係，所以調理、強化體質，從根本著手，也是中醫治癌的特色。中藥可以根據每個人不同的狀況來補氣、補血、調養體質，達到療效，若能佐以中醫針對體質進行調理、改善，並透過恢復免疫機能來啟動身體自癒力，便能存夠「本」長期抗癌。
癌症治療副作用 針灸＋藥草助改善不適在癌症治療中，一定會產生所謂的副作用，黃澤宏召集人強調，中醫治療中，針灸可以幫助病人緩解疼痛，有些中草藥複方可以幫助回復體力跟元氣，調節免疫系統，不只可以讓病人比較不容易感染，復原也比較好。
另外，深具傳統特色的「外治法」，也是中醫治癌的方法之一。化療除了殺死癌細胞，也會損傷正常細胞，造成骨髓抑制，破壞骨髓造血的功能，而放射線治療不只會對局部部位產生一些損傷，也會破壞黏膜層，像口腔黏膜、食道黏膜、腸胃道黏膜、還有唾液腺等，透過中藥的調理可緩解改善問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52979
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