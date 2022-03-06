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糞便潛血檢查陽性　超過「這時間」未回診罹癌風險增3成

糞便潛血檢查陽性　超過「這時間」未回診罹癌風險增3成
糞便潛血檢查陽性　超過「這時間」未回診罹癌風險增3成

健康醫療網

2022-03-06 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據國民健康署癌症登記最新資料顯示，大腸癌已連續14年高居癌症發生人數第1位，108年大腸癌新診斷個案有1萬7,302人，也就是每30分22秒就有1人被診斷為大腸癌。因受到COVID-19疫情影響及醫院醫療量能降載，使得民眾前往醫院接受篩檢的意願降低，110年大腸癌篩檢量相較109年降低約15%，但癌症不會因為疫情而減緩發生。

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大腸癌發生率男性為女性1.5倍　篩檢人數卻低經篩檢資料庫分析，110年透過糞便潛血檢查發現3萬1,611人為癌前病變及2,191人診斷為大腸癌；其中男性的篩檢人數約46.6萬人，低於女性的61.5萬人，而男性的篩檢人數較女性少，但男性大腸癌的發生率又比女性高出1.5倍，因此男性應定期篩檢並特別留意身體狀況。

2年一次糞便潛血檢查　及早發現異常國民健康署吳昭軍署長表示，國民健康署補助50-74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，透過定期篩檢可以早期發現異常，早期接受治療，以阻斷癌症的發生或惡化。

吳昭軍署長說明，糞便潛血檢查沒有侵入性且檢查前不必限制飲食，只要帶健保卡就近至健保特約醫療院所領取採便管，就可在家輕鬆採集檢體後送回醫療院所作檢驗。

大腸篩檢陽性　超過6個月做大腸鏡罹癌風險增3成大腸癌篩檢為陽性民眾，是大腸息肉與大腸癌高危險群，吳昭軍署長提醒，這些民眾應儘速至醫療院所安排大腸鏡檢查，如檢查發現息肉，可同時進行切除，就可以阻斷癌前病變的發展，避免惡化為大腸癌。

此外，根據我國研究資料分析顯示，超過6個月以上才做大腸鏡，得到大腸癌的風險增加3成，若一直不做大腸鏡檢查則死亡風險增加6成4，而在疫情期間，醫院都有良好的防疫措施，為了避免錯過黃金治療期程，糞便潛血檢查陽性者應及早安排進行大腸鏡檢查。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52988

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