糞便潛血檢查陽性　超過「這時間」未回診罹癌風險增3成

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2年一次糞便潛血檢查 及早發現異常國民健康署吳昭軍署長表示，國民健康署補助50-74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，透過定期篩檢可以早期發現異常，早期接受治療，以阻斷癌症的發生或惡化。
吳昭軍署長說明，糞便潛血檢查沒有侵入性且檢查前不必限制飲食，只要帶健保卡就近至健保特約醫療院所領取採便管，就可在家輕鬆採集檢體後送回醫療院所作檢驗。
大腸篩檢陽性 超過6個月做大腸鏡罹癌風險增3成大腸癌篩檢為陽性民眾，是大腸息肉與大腸癌高危險群，吳昭軍署長提醒，這些民眾應儘速至醫療院所安排大腸鏡檢查，如檢查發現息肉，可同時進行切除，就可以阻斷癌前病變的發展，避免惡化為大腸癌。
此外，根據我國研究資料分析顯示，超過6個月以上才做大腸鏡，得到大腸癌的風險增加3成，若一直不做大腸鏡檢查則死亡風險增加6成4，而在疫情期間，醫院都有良好的防疫措施，為了避免錯過黃金治療期程，糞便潛血檢查陽性者應及早安排進行大腸鏡檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52988
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