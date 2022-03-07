以患者為中心的皮膚治療趨勢　善用自我評量工具提出治療期待

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童綜合醫院過敏免疫風濕科邱瑩明主任表示，過往醫師習慣依據自身專業從理學檢查、檢驗結果等方面去評斷疾病嚴重度與治療方案，不過如今疾病逐漸慢性病化，在確保患者存活的同時也應考量到生活品質，加上部分疾病若忽略患者感受可能導致評估結果產生偏差。
以乾癬為例，臨床上會以體表面積來評估疾病嚴重程度，但事實上乾癬即使症狀面積不大，仍會依據發生部位的不同對患者造成社交、工作等各方面困擾。因此，醫學界發展出一組採用患者自述結果(Patient-Reported Outcome; PRO)的評量工具，幫助醫師綜合患者的意見以制定更精準的治療方案。
邱瑩明主任分享一名女性個案的故事，她的乾癬發作於軀幹與四肢，雖然治療後大幅度改善症狀，但卻發現她的「皮膚學生活品質問卷(Dermatology Life Quality Index, DLQI)」自我評量結果很不理想，顯示對治療不滿意，經主任了解得知這名患者的職業為專櫃銷售員，即使乾癬有大面積好轉，但手指的乾癬仍嚴重影響工作，目前調整藥物後，她的手指乾癬已完全消失，也非常滿意治療成果。
▲邱瑩明主任提醒，自評問卷有助於醫師判別是否需要調整治療方案，也可以掌握治療前後的改善狀況，鼓勵患者定期填寫並就結果與主治醫師討論。
乾癬治療有長足進展 呼籲患者透過問卷自我評估
邱瑩明主任指出，由於乾癬早期治療成效有限，許多患者也因此對治療抱持著消極的態度，誤以為現況的療效就是治療的極限。事實上，乾癬的治療發展已經越發完善，也有生物製劑等治療新武器可以使用；若以「皮膚學生活品質問卷(DLQI)」為例，現階段會以患者在自評問卷各選項填寫「完全沒有」為治療目標。
邱瑩明主任進一步說明，醫師透過患者自結果的自評問卷可以站在患者立場了解疾病對其生活的影響程度，也能幫助不知道如何具體描述問題的患者有一個量化的方式進行準確評估，不僅可以讓醫師清楚判別是否需要調整治療方案，也有助於掌握治療前後的改善狀況，優化醫病之間的溝通，使治療決策更貼近患者的需求。
此外，乾癬屬於全身性發炎的自體免疫疾病，除了皮膚症狀之外，還存在著關節炎、代謝症候群等潛在的併發症風險，對於乾癬的不同面向也有對應的各項自我評估量表工具可以使用。呼籲乾癬患者定期填寫下列之自評問卷作自我評估，現今的治療對於達到每一項都回答「完全沒有」已不是難事；所以病人自評若還有很多項目未達到「完全沒有」，則代表還有進步的空間，建議就自評問卷與主治醫師討論合適的治療方案。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52991
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