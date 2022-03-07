醫院募款送愛　祈禱烏克蘭弭災

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跨國送愛送物資 盡己棉薄之力祈禱結束後，簡守信院長帶領院長室主管一同捐出愛心竹筒，參與同仁也陸續投入自己積累的竹筒。復健醫學部物理治療股長陳義豪說，看到烏克蘭人民受到無情戰火摧殘，家園一夜之間支離破碎，聽到募心募愛活動，立刻帶著竹筒，早早來到會場，希望盡自己棉薄之力，幫助烏克蘭難民。
募心募愛活動 祈福世界和平洗腎室黃湘嵐護理長則是帶著一大一小兩支竹筒來，大竹筒裡滿滿裝著洗腎病友點點滴滴的愛心，沉甸甸地倒了好久才倒完硬幣與紙鈔。黃湘嵐也希望竹筒裡滿滿的愛，能傳遞到烏克蘭難民手中，祝福他們平安。
不只是醫院同仁慷慨捐輸，連來院看診的大德也共襄盛舉。陳女士來看診，看到烏克蘭人民因戰爭流離失所的新聞，想起自己過去艱苦的生活，特別能感受他們的苦難；陳女士說為了烏克蘭難民，發願再捐一個榮董，希望能幫烏克蘭難民安身、安心。並期盼善心大德能一同參與募心募愛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52999
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