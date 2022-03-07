COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

醫院募款送愛　祈禱烏克蘭弭災

醫院募款送愛　祈禱烏克蘭弭災
醫院募款送愛　祈禱烏克蘭弭災

健康醫療網

2022-03-07 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】臺中慈濟醫院響應慈濟基金會行動舉辦「祈願弭災 募愛援烏」募心募愛祈禱活動，祈願俄烏戰爭能夠儘快弭平，並募集眾人愛心協助受到戰火波及的烏克蘭人民，讓他們能夠能夠安身、安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
靜心祈禱　凝聚愛主動關懷簡守信院長致辭表示，大家看到烏克蘭人民逃離家園的畫面一定很捨不得，同仁身在臺灣心情感受也都很複雜，因此邀請現場參與的醫護同仁把心靜下來為烏克蘭民眾祈禱，一起凝聚愛心化為真正行動關懷烏克蘭的民眾，也讓自己更能夠深刻體悟到身在臺灣的幸福，用心在醫療服務。

跨國送愛送物資  盡己棉薄之力祈禱結束後，簡守信院長帶領院長室主管一同捐出愛心竹筒，參與同仁也陸續投入自己積累的竹筒。復健醫學部物理治療股長陳義豪說，看到烏克蘭人民受到無情戰火摧殘，家園一夜之間支離破碎，聽到募心募愛活動，立刻帶著竹筒，早早來到會場，希望盡自己棉薄之力，幫助烏克蘭難民。

募心募愛活動  祈福世界和平洗腎室黃湘嵐護理長則是帶著一大一小兩支竹筒來，大竹筒裡滿滿裝著洗腎病友點點滴滴的愛心，沉甸甸地倒了好久才倒完硬幣與紙鈔。黃湘嵐也希望竹筒裡滿滿的愛，能傳遞到烏克蘭難民手中，祝福他們平安。

不只是醫院同仁慷慨捐輸，連來院看診的大德也共襄盛舉。陳女士來看診，看到烏克蘭人民因戰爭流離失所的新聞，想起自己過去艱苦的生活，特別能感受他們的苦難；陳女士說為了烏克蘭難民，發願再捐一個榮董，希望能幫烏克蘭難民安身、安心。並期盼善心大德能一同參與募心募愛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52999

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀