肺癌治療新里程　「一站式」無創微波消融手術保肺

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胸腔外科楊順貿醫師補充，微波消融適合心肺功能不佳、多次復發遠端轉移或是沒有意願接受肺部手術的病人；而位於深部的小型結節，或是多發性結節，微波消融更是能幫助病人儘可能的保留肺部功能，同時達到根除病灶的目的。
依據腫瘤形狀位置 搭配3D影像進行消融張凌愷醫師說明，微波消融的原理就像家裡的微波爐一樣，利用微波產生熱能將腫瘤燒除，來達到治療的效果，每次微波消融的範圍是一個直徑約4公分的圓形，而最新的微波消融裝置可以讓治療範圍更準確的針對腫瘤進行消融治療，減少對病人多餘的傷害；每次治療時會依據腫瘤的形狀與位置來調整微波參數，消融結束後立刻用術中3D影像再次確認微波消融的效果。
「一站式」精準治療 無創手術新科技 楊順貿醫師強調，在複合式手術室中，透過「一站式」麻醉-定位-消融的治療方式，患者全程無痛且恢復快速，整個手術過程僅需約半小時即可完成；此外，微波消融僅需要一個針孔大小的傷口即可燒除病灶，術後無需拆線換藥，可說是另類的「無創」肺癌手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52981
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