太魯閣馬拉松落幕　物理治療師授「防傷秘訣」

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跑步出現這些症狀 應適時休息肌肉在過度使用時，基本上都會痠痛，徐佳俐治療師提醒，在跑步過程中，若出現疼痛、無力等狀況，就得適時停下休息，待肌肉恢復能力後再繼續，但若是痛及無力感持續，代表身體已無法負荷，建議跑者休息，甚至是結束這場賽事，以避免造成嚴重的傷害。
跑中出現不適 立即處置方式有這些徐佳俐治療師補充，若跑者出現不適通常會給予冰敷及冷噴劑，來降低肌肉的緊張度及發炎反應，也會進行按摩、拉筋來放鬆肌肉的緊繃狀態；而腳踝扭傷的跑者，除了冰敷，也會進行貼紮的固定，來增加腳踝的支撐性與穩定度以減輕壓力，讓跑者能安全地走回休息處。此外，若是賽後持續不舒服，還是建議跑者到醫療院所，做進一步的評估及處置。
跑前熱身六招 降低運動傷害物理治療師楊子明也分享跑前熱身運動，以降低跑者的運動傷害。楊子明治療師表示，這套暖身操，在跑前建議一組做十回，每個動作維持5至10秒，在跑前30分鐘一定要有足夠的暖身時間；完賽後，也能做這套運動，每個動作維持30～60秒，來舒緩緊繃的肌肉；若是跑到一半抽筋，可針對抽筋部位，拉筋30～60秒，並建議從慢走開始，待部位較舒緩後，再加速跑起來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52995
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