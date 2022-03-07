COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

太魯閣馬拉松落幕　物理治療師授「防傷秘訣」

太魯閣馬拉松落幕　物理治療師授「防傷秘訣」
太魯閣馬拉松落幕　物理治療師授「防傷秘訣」

健康醫療網

2022-03-07 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】太魯閣峽谷馬拉松聞名海內外，邊跑步邊欣賞峽谷風景是一大特色，每年吸引眾多跑者參加，但在面對連續的緩長坡及緩下坡，平均坡度5%，不只對膝蓋衝擊大，對腳踝的活動也是很費力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬拉松衝擊膝蓋　賽前應養好肌力花蓮慈濟醫院物理治療師徐佳俐指出，根據過往經驗統計，來到防護站的跑者以膝蓋傷害為主，其次為大腿、腳踝及腳板的傷害與疼痛。若是這三大部位有傷害疾病史的跑者，更是要注意，若是肌耐力不足加上沒有做好相關訓練及處置，就參與馬拉松的話，再度受傷的機率會提高。

跑步出現這些症狀　應適時休息肌肉在過度使用時，基本上都會痠痛，徐佳俐治療師提醒，在跑步過程中，若出現疼痛、無力等狀況，就得適時停下休息，待肌肉恢復能力後再繼續，但若是痛及無力感持續，代表身體已無法負荷，建議跑者休息，甚至是結束這場賽事，以避免造成嚴重的傷害。

跑中出現不適　立即處置方式有這些徐佳俐治療師補充，若跑者出現不適通常會給予冰敷及冷噴劑，來降低肌肉的緊張度及發炎反應，也會進行按摩、拉筋來放鬆肌肉的緊繃狀態；而腳踝扭傷的跑者，除了冰敷，也會進行貼紮的固定，來增加腳踝的支撐性與穩定度以減輕壓力，讓跑者能安全地走回休息處。此外，若是賽後持續不舒服，還是建議跑者到醫療院所，做進一步的評估及處置。

跑前熱身六招　降低運動傷害物理治療師楊子明也分享跑前熱身運動，以降低跑者的運動傷害。楊子明治療師表示，這套暖身操，在跑前建議一組做十回，每個動作維持5至10秒，在跑前30分鐘一定要有足夠的暖身時間；完賽後，也能做這套運動，每個動作維持30～60秒，來舒緩緊繃的肌肉；若是跑到一半抽筋，可針對抽筋部位，拉筋30～60秒，並建議從慢走開始，待部位較舒緩後，再加速跑起來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52995

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀