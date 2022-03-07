一下脫屑乾皮　一下水泡發紅　「手部濕疹」模樣百變

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皮膚專科醫師王筱涵表示，「富貴手」和「汗皰疹」都是「手部濕疹」，仍建議由專業的醫師來確立診斷，並排除黴菌感染或乾癬等其他疾病的可能性。對付手部濕疹發作，「正確藥物、同時保養、預防復發」，三者缺一不可，除了急性發作時擦藥或吃藥，正確的手部照護非常重要，才能根本性的解決問題。手部濕疹照護的三「不」，不能乾、不能濕、不能刺激。該怎麼做呢？讓我們看下去。
「手部濕疹」可細分成很多種類王筱涵表示，手部濕疹（Hand Eczema、Hand Dermatitis）可以再細分成好多種1，包含汗皰疹（Pompholx、Dyshidrotic Dermatitis、Vesicular Hand Dermatitis)、富貴手（進行性指掌角化症、Keratodermia tylodes palmaris progressiva）、刺激型接觸性皮膚炎（Irritant Contact Dermatitis,ICD）、過敏型接觸性皮膚炎（Allergic Contact Dermatitis,ACD）等。有部分的病人並非上述單一型的手部濕疹，而是混合型的手部濕疹。
「富貴手」與「汗皰疹」的差別王筱涵表示，「富貴手」其實就是一種慢性、刺激型接觸性皮膚炎（ICD），富貴手是手部經常性勞碌做事所引起，好發於家庭主婦、餐飲業者、醫護人員、清潔工作、美髮業者等行業，必須經常碰觸水、清潔劑、洗衣精、洗碗精、洗髮乳、染髮劑、處理食材等，長期下來對手部皮膚造成刺激、肌膚變得敏感、反覆龜裂脫皮，尤其在冬天乾燥的季節容易惡化。
王筱涵表示，而「汗皰疹」這個名稱很容易造成誤會，它不是單純皰疹或帶狀皰疹的病毒感染，所以也不會傳染給他人。「汗皰疹」就是一種濕疹，但最特別的是會先有群集的小水泡出現，之後才脫皮、脫屑，可能手腳都出現疹子，主要在溫暖的春夏季節易反覆發作。
濕疹的型態分為乾、濕二種急性濕疹：發紅、龜裂破皮、流湯、水泡狀看起來是偏「濕」。
慢性濕疹：脫屑、乾皮、硬皮、角質增厚則是看起來偏「乾」。
王筱涵表示，但臨床上我們很常見到混和時期的手部濕疹，也就是一隻手上有兩種時期的新舊表現：有長期的乾屑脫皮，又有近期惡化的紅疹龜裂，發紅、發癢、疼痛不已。
「手部濕疹」泛指所有發生在手部的濕疹變化，在臨床上的表現非常多樣化。除了手部皮膚，長期下來也可能影響到指甲周圍並造成指甲變形。甚至濕疹也可能合併黴菌或細菌感染，這些狀況都需要醫師來評估診斷，不適合任意使用偏方或是長期自行買成藥來擦。
※文章經王筱涵醫師。皮膚科的生活內涵。授權轉載，原文：無論是富貴手還是汗皰疹，醫師教你「手部濕疹」的解決良方!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53001
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