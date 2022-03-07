皮膚與指甲出現紅腫脫屑恐是免疫系統作祟！醫：生物製劑選擇有策略

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皮膚出現斑塊脫屑、指甲變厚！當心是乾癬找上身！
身上突然長出紅色脫屑斑塊，一般民眾會以為只是單純皮膚疾病而疏忽，沒想到卻愈長愈多、甚至搔癢難耐；指甲也相繼出現點狀凹陷、甲片增厚泛黃等症狀，可別以為是黴菌感染造成的灰指甲，其實是「乾癬」在作祟！亞東醫院皮膚科蔡雅竹醫師表示，乾癬因為有癬字，常被誤認是一種黴菌性疾病，事實上，乾癬是一種免疫系統失調的疾病，不僅會造成皮膚慢性發炎，連帶指甲及關節都是影響範圍。
目前常見的乾癬類型有五種，分別是尋常性乾癬，約佔85%，病灶是隆起的紅色、暗紅色斑塊且邊界明顯，還會合併銀白色皮屑。第二種是滴狀乾癬，每一個斑塊約莫1公分。第三種是膿皰性乾癬，除了全身會出現膿皰，也可能出現在手掌、腳掌的小面積，對生活品質影響甚大。第四種是紅皮型乾癬，需全身90%皮膚受到影響，是不常見的類型。第五種則是反轉型乾癬，常出現在皺褶處部位（腋下、胯下、乳房下），由於症狀較不明顯，須經由皮膚科醫師診斷。
乾癬容易合併哪些共病？及早治療避免無法回復的關節損傷！
乾癬除了會侵犯皮膚，指甲也是容易合併乾癬的部位，蔡雅竹醫師說明，當患者發現指甲開始變厚、泛橘，出現點狀凹陷及半月板上有紅點，甚至甲床跟甲板已經分離、呈現碎裂的狀態，就要當心可能是乾癬合併指甲病變。此外，乾癬患者還容易合併乾癬性關節炎、三高、心血管疾病等共病，提醒民眾，務必及早開始治療，避免後續合併乾癬性關節炎造成關節不可逆破壞的風險。
醫籲切勿自行中斷治療 依據症狀選擇對應生物製劑
傳統治療乾癬的方式有照光治療、口服免疫調節藥物、外用藥膏，以及最新的生物製劑，尤其對中重度乾癬病灶治療極為重要，目前健保已有給付生物製劑，須符合中重度的乾癬病灶且持續6個月以上，以及已接受照光治療或2種以上口服藥物後成效不佳，即可申請治療。蔡雅竹醫師說明，現行生物製劑種類可分為TNF-α腫瘤壞死因子抑制劑、IL12/23抑制劑、IL-17抑制劑、IL-23抑制劑，依據治療指引各有對應的不同適應症，建議患者依據自身狀況與醫師詳細討論合適治療方案。
隨著新冠疫苗普及，許多人擔心接種時是否需要中斷治療，蔡雅竹醫師提醒，正在使用生物製劑的乾癬患者可以持續接受治療，但是，有些口服藥物需要間隔，務必與主治醫師作諮詢。最後呼籲，無論使用哪種治療，有疑慮時應與醫師討論，切勿自行中斷治療！
以上衛教資訊由台灣諾華協助提供
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