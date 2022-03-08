天然氣價格狂飆 俄前總統酸：恭喜「有遠見」的歐洲同事
俄烏戰事持續，隨著俄羅斯與西方關係持續惡化，加上制裁俄國進口能源的聲浪不斷，國際油價和天然氣價格持續飆升，倫敦洲際交易所（ICE）7日的數據顯示，歐洲天然氣期貨價格刷新歷史記錄，一度漲到近3900美元/千立方公尺。俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對此表示，這一切要歸功於「有遠見的」歐洲同事們。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-08 10:49:15
綜合《俄新社》等俄媒報導，俄羅斯前任總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）7日表示，在天然氣價格不斷飆升的背景下，人們只能祝賀歐洲官員做出了「有遠見」的、暫停使用「北溪2號」天然氣管線的決定。
梅德韋傑夫聲稱：「我只能祝賀有遠見的歐洲同事，他們可靠地保護自己不受陰險的俄羅斯和『北溪2號』項目的影響。」
早在2月22日，俄烏衝突開始升級，德國政府宣布暫停北溪2號管道的審批程序時，梅德韋傑夫就曾在推特上開酸，打下：「歡迎來到歐洲人將支付2000歐元購買1000立方公尺天然氣的新世界。」
北溪2號是1條由俄羅斯經波羅的海海底，通到德國的天然氣管道，全長約1200公里，造價100億歐元（約新台幣3300億元），也是「北溪天然氣管道」計畫的一部分。該計畫包含1號、2號2條平行管道，其中北溪1號已於2011年5月鋪設，並於同年11月8日正式投入使用，至於北溪2號則已於2021年9月6日建設完畢。
原本預計北溪2號正式營運後，德國從俄羅斯進口的天然氣將從每年550億立方公尺增加到1100億立方公尺，可滿足歐盟國家約1/4的天然氣需求，但因美國等國家施壓，遲遲未能啟用，今年2月更是因俄羅斯有極高風險入侵烏克蘭，而擱置了審批程序。