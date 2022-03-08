另類慶祝38婦女節 警廣臺中臺捐血活動響應熱絡

警廣臺中分臺今日舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，適逢38婦女節，民眾挽袖捐血另類慶祝，共募集405袋血液入庫。近年來已捐血約30次的中捷公司董事長林志盈，今日捐血500CC，他呼籲大家踴躍響應「捐血一袋救人一命」，捐血除了可以拯救生命，也有益自己健康，利人又利己。。





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警廣臺中分臺每年定期舉辦三次捐血活動，今年為了防疫分流並縮短捐血人現場等候時間，首度開放線上預約，深獲好評。警廣臺中分臺長信立君感謝民眾熱情支持，今日約有300人挽袖捐血，共募集405袋10萬1250CC血量，有效充裕台中捐血中心血庫。





▲警廣臺中臺捐血活動響應熱絡，一天共募得405袋血液。（圖／警廣提供）

天氣轉晴，參與「空中傳愛、挽袖捐血」民眾很踴躍，其中不少是熟面孔，包括維他露基金會執行長詹益榮，今日是第372次捐血。另中捷董事長林志盈，一年大約會參與1至2警廣捐血活動。他笑說，累計己參加十餘次了，每次捐血500CC，他認為定期捐血除了能促進血液新陳代謝，藉由捐血中心對血液篩檢，也能檢測出自己健康狀況，是一次小型健檢，利人又利己。





信分臺長特別感謝企業界共襄盛舉，包括維他露基金會、正隆股份有限公司、宏瑋醫材有限公司、阿華師茶業股份有限公司及行政院農業委員會東勢林區管理處、樹德企業股份有限公司等熱心企業，分別贊助物資讓捐血活動順利成功!





為鼓勵捐血，當天捐血250cc民眾可獲得維他露飲料、樹苗、酒精抗菌濕紙巾、口罩、實用環保提袋等，捐血500cc民眾另加贈酒精抗菌濕紙巾。



