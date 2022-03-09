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入境「泰」麻煩！國際客不來　業者籲政府規定再放寬

▲儘管泰國放寬入境規定，但國際旅客尚未回流，飯店業經營仍然慘淡。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管泰國放寬入境規定，但國際旅客尚未回流，飯店業經營仍然慘淡。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-09 16:05:59｜2022-03-09 16:32:25

後疫情時代各國陸續免除入境防疫措施，力拚國際遊客市場，泰國也不例外。泰國儘管放寬了「Test & Go」措施，卻因入境手續過於繁瑣，加上國際旅客尚未完全回籠，因此旅宿跟娛樂業仍在咬牙苦撐，飯店業至今虧損者仍逾6成，芭達雅（Pattaya）餐廳業者更呼籲泰國政府將營業時間放寬至凌晨1點，才能吸引更多客人上門。

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《世界日報》報導，泰國最新的「國內飯店業市場情緒指數」（Hotel Sentiment Index）調查顯示，泰國飯店、旅館的住房率從1月的32%微幅上升至34%，主要是得益於泰國觀光及體育部推出的「我們一起旅行」第4期方案，以及「Test & Go」規定的放寬。「國內飯店業市場情緒指數」是由泰國飯店協會、泰國央行共同執行，自2月11日至23日，訪問全泰國127名飯店業者後得到的調查結果。

不過，住房率的微幅上升仍無法填補旅宿業者的虧損。《曼谷郵報》報導，泰國飯店協會主席瑪莉莎（Marisa Sukosol Nunbhakdi）指出，泰國75%的飯店業者預估，只要維持30%的住房率就能收支打平，但現在只有37%的業者達到這個目標，63%的飯店業仍是虧損狀態，慘澹經營。

瑪莉莎進一步表示，目前國內遊客還是泰國觀光業的主要客源，在受調查的飯店業者中，有逾半表示國際旅客訂房率佔不到10%，只有2成飯店業者的國際旅客訂房率能達50%。瑪莉莎將外國旅客到訪率低的原因，歸咎於PCR檢測跟泰國通行證（Thailand Pass）等繁瑣的入境流程。

▲泰國觀光勝地芭達雅的夜生活只能營業到晚間11點，商家怨根本賺不到錢。（圖／翻攝自pattayaunlimited）
▲泰國觀光勝地芭達雅的夜生活只能營業到晚間11點，商家怨根本賺不到錢。（圖／翻攝自pattayaunlimited）
除了飯店業者，經營酒吧、夜店等夜間娛樂場所的業者也還沒擺脫虧損的困境。以泰國的旅遊勝地芭達雅為例，雖然部分夜間娛樂場所在疫情期間已經改裝成餐廳，以規避禁令，但生意並沒有明顯起色，有業者呼籲政府將營業時間放寬至晚間11點。

芭達雅娛樂場所業者協會秘書丹榮齊亞（Damrongkiat Pinitkarn）說，雖然營業已經放寬到11點，但仍有很多業者不願開門營業，因為11點對他們來說還是「太早了」，這樣根本賺不到什麼錢。

由於當前旅宿業收入仍不穩定，瑪莉莎建議，希望泰國政府能延長土地和建築稅減免優惠至2023年，減輕業者負擔。

至於餐飲業方面，丹榮齊亞則建議，步行區的深夜場所要持續以餐廳的型態為迎接遊客做準備，業者也要盡速擬定營業措施吸引更多遊客回流；他說，相關產業從4月全面復工，希望觀光業能從谷底反彈，如果屆時營業時間能延長到凌晨1點，復甦情況應該會更快。

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