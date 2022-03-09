入境「泰」麻煩！國際客不來　業者籲政府規定再放寬

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不過，住房率的微幅上升仍無法填補旅宿業者的虧損。《曼谷郵報》報導，泰國飯店協會主席瑪莉莎（Marisa Sukosol Nunbhakdi）指出，泰國75%的飯店業者預估，只要維持30%的住房率就能收支打平，但現在只有37%的業者達到這個目標，63%的飯店業仍是虧損狀態，慘澹經營。
瑪莉莎進一步表示，目前國內遊客還是泰國觀光業的主要客源，在受調查的飯店業者中，有逾半表示國際旅客訂房率佔不到10%，只有2成飯店業者的國際旅客訂房率能達50%。瑪莉莎將外國旅客到訪率低的原因，歸咎於PCR檢測跟泰國通行證（Thailand Pass）等繁瑣的入境流程。
除了飯店業者，經營酒吧、夜店等夜間娛樂場所的業者也還沒擺脫虧損的困境。以泰國的旅遊勝地芭達雅為例，雖然部分夜間娛樂場所在疫情期間已經改裝成餐廳，以規避禁令，但生意並沒有明顯起色，有業者呼籲政府將營業時間放寬至晚間11點。
芭達雅娛樂場所業者協會秘書丹榮齊亞（Damrongkiat Pinitkarn）說，雖然營業已經放寬到11點，但仍有很多業者不願開門營業，因為11點對他們來說還是「太早了」，這樣根本賺不到什麼錢。
由於當前旅宿業收入仍不穩定，瑪莉莎建議，希望泰國政府能延長土地和建築稅減免優惠至2023年，減輕業者負擔。
至於餐飲業方面，丹榮齊亞則建議，步行區的深夜場所要持續以餐廳的型態為迎接遊客做準備，業者也要盡速擬定營業措施吸引更多遊客回流；他說，相關產業從4月全面復工，希望觀光業能從谷底反彈，如果屆時營業時間能延長到凌晨1點，復甦情況應該會更快。