特企／水根肉乾Ｘ朝和餅舖　打造米其林級千層酥鬆餅

過完228連假又得回復到忙碌的上班生活，為此覺得心煩氣躁嗎？用來轉換心情的點心只有甜食的選項感到膩口了嗎？水根肉乾此次聯手鹿港百年歷史朝和餅舖推出金黃飽滿的「酥鬆餅」，以百年製餅手藝製成的千層酥餅皮包覆米其林級手炒肉鬆與綿密豆沙，入口就能嚐到鹹甜香滋味，瞬間療癒忙碌的身心。適中的大小，滿口的紮實，絕對是消飢解饞又能提振心情的秘密武器！
深耕彰化60年的水根肉乾雖以肉乾起家，肉鬆卻是隱藏版銷售冠軍，早在2019年即獲得食品界米其林iTQi的⼀星獎肯定，選用通過HACCP台灣安全農法多項認證，肉質甘醇無腥味的花田喜彘胡蘿蔔豬後腿肉，燉煮至軟嫩後，以木槌將敲散肉塊纖維後加入調味手工慢火拌炒，打造蓬鬆香脆、纖維分明的純正肉鬆，入口咀嚼還可嚐到肉的口感，讓大人小孩都無法拒絕的美味。
一拿起就能聞到散發香甜奶香的千層酥餅皮，更是品嚐酥鬆餅不可錯過的細節。鹿港百年朝和餅舖一世紀以來皆嚴選高品質原物料，此次更選用散發淡雅奶香、自然甘醇的紐西蘭無水奶油，以市面上罕見的老式漢餅製作工法打造千層酥皮，皮薄酥香有嚼勁，包覆細緻豆沙與手工拌炒的肉鬆，入口後的鹹甜香濕潤口感，更可透過舌尖感受不同層次所交織出的全新滋味，讓人入口五秒內就不禁豎起大拇指說「好吃」！
全新推出的金黃「酥鬆餅」，外包裝使用純白色外盒壓上⽵編壓紋，令人聯想到蘇東坡寫的「無肉令人瘦，無竹令人俗」，巧妙的襯托出水根肉乾與朝合餅舖優雅的品味與對品質的堅持。硬式書型盒搭配帶有沉穩意象的深藍色與金色圍帶，打開時宛如翻開一本百年製餅手藝與肉乾達人的職人歷史書，品嚐到兩大彰化在地品牌獨一無二的金黃「酥鬆餅」絕妙好滋味！