《夫妻的世界》渣男暴肥　中年逐夢遭轟「三流父親」

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劇中，朴海俊除了展現不同以往的造型、風格、演技，幾乎每一集都會出現不同階段的自己，在睡夢中「自我對話」替自己加油，挑戰不同年紀的動作與口氣，大獲好評！
《只是還沒全力以赴？！》雖然從中年追夢作為開端，但其他角色的故事就像在我們周圍發生，讓觀眾更容易有代入感，像是南今弼的爸爸南東鎮由資深演員金甲洙飾演，應該要退休的年紀，卻因為兒子任性辭職，兩個人爭吵不斷，罵今弼是個不管不顧的「三流老爸」，全家生計仰賴著古早理髮院，因為生意不好又要被漲房租，這家人之後要怎麼過日子呢？南今弼女兒南相雅（朴正妍 飾），因為有個不成熟的父親，被迫早熟的她，不管在誰面前就是一副乖孩子形象，對於父親不顧一切追求夢想，其實是很反感的。老父親的擔憂、今弼的中年夢想，相雅的內心世界，祖孫三代各自的心結將如何解開？
曾在《衣袖紅鑲邊》飾演趙尚宮的朴志暎，這次飾演和南今弼住在同一棟公寓的住戶，是大家羨慕的單身貴族，擁有12間房子的包租婆奉妍子，與朴海俊、金甲洙三個演技派的對手戲，也是此劇看點之一。身為南今弼30年的好友嚴仁昌（李承俊 飾），經常加班，疏忽了家庭，讓老婆成了「偽單親」，最終不得已離婚了，與今弼常在小酒館聊天喝酒，裡面的菜色會讓觀眾暫時忘記煩惱看了口水直流。一頭金髮的韓柱赫（金度完 飾），身上常常有傷，曾經在便利商店打工，被老闆誤以為偷錢，好險南相雅出面作證；與今弼因腳踏車結緣，多次幫忙解圍，成為今弼的新朋友，雖然外在看似不良少年，內心卻是飽含正義感，家庭因素導致對生活隨意，是個沒有夢想的年輕人，與今弼父女間會有怎麼樣的牽連呢？
另外，劇中竟然找到在《拜託了，冰箱》中展現不亞於專家料理實力而出名的網漫作家金風客串，因穿著打扮和今弼相似，讓今弼以為兩人同病相憐都是無業遊民，結果對方居然是個開跑車，高收入的網漫作家，也讓今弼萌生了成為網路漫畫家的夢想。劇中的每個角色都在印證「不要用外在去判斷一個人的價值」。
大多數生活在亞洲的國家，像是韓國、日本、台灣的青少年們有一堆補習和考試，對於人生想要什麼也不清楚，從學校畢業自然而然進入社會就業，不停地放棄夢想，活得十分辛苦，《只是還沒全力以赴？！》用今弼遲來的青春期告訴觀眾，年齡不是問題，不論你是18歲還是44歲，追尋夢想永遠不會太遲！
南今弼能否在困難重重的情況下，順利展開人生下半場，「全力以赴」成為真正的網絡漫畫作家呢？根據日本作家青野春秋的同名網絡漫畫改編，時而感性，時而爆笑，反映真實人生喜劇《只是還沒全力以赴？！》已於2022年3月8日起，上架於中華電信MOD戲劇199專區，全台搶先上架。龍華影劇台，敬請期待！（編輯：楊穎軒）