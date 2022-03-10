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《夫妻的世界》渣男暴肥　中年逐夢遭轟「三流父親」

▲《夫妻的世界》朴海俊在新戲演中年上班族。（圖／ 龍華電視提供）
▲《夫妻的世界》朴海俊在新戲演中年上班族。（圖／ 龍華電視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-10 03:00:00

朴海俊在《夫妻的世界》渣入人心的渣男形象，讓觀眾替金喜愛抱不平，這次在《只是還沒全力以赴？！》中飾演44歲的上班族南今弼，在一家賣醫療設備的公司當業務科長，有一天，他突然意識午休時間太短無法悠閒用餐，甚至沒有選擇午餐菜單的權利，加上工作不順利又被老闆罵，毅然決然辭職決定追尋夢想。為了新角色，朴海俊特地增肥，不修邊幅的造型，徹底改造成邋遢無業遊民，與之前帥氣的形象判若兩人。從第一集開始金句深入人心，「每天的夢想就是早上多睡5分鐘」、「我的人權，我的自由，我的權利在哪裡？」、「我一直走在錯誤的道路上，一直以來都身不遇時，所以才會如此不幸。」上班族們看完後產生共鳴，尤其已經有職業倦怠的人，紛紛都說：「這就是我的心酸人生寫照呀！」

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▲朴海俊為新角色增肥。（圖／ 龍華電視提供）
▲朴海俊自願失業，追尋當網漫畫家的夢想。（圖／ 龍華電視提供）
朴海俊說：「我決定出演《只是還沒全力以赴？！》，是因為它講述了我的生活與煩惱，雖然只是瑣碎的小故事，但更接近真實人生，讓觀眾會非常有感。對成年人而言，為了做一個成熟的大人，只能隱藏自己的天真，為了人生，放棄夢想，而南今弼卻是個不在乎別人看法，勇敢追夢，也許會失敗，但至少努力過了。用今弼的正能量，可以讓正在看劇的人感到一種替代的滿足感。」

▲朴海俊失業後，每天坐在公園的鞦韆上，找尋靈感。（圖／ 龍華電視提供）
▲朴海俊失業後，每天坐在公園的鞦韆上，找尋靈感。（圖／ 龍華電視提供）
劇中，朴海俊除了展現不同以往的造型、風格、演技，幾乎每一集都會出現不同階段的自己，在睡夢中「自我對話」替自己加油，挑戰不同年紀的動作與口氣，大獲好評！

▲朴海俊（中）為新角色增肥。（圖／ 龍華電視提供）
▲朴海俊（中）為新角色增肥。（圖／ 龍華電視提供）
《只是還沒全力以赴？！》雖然從中年追夢作為開端，但其他角色的故事就像在我們周圍發生，讓觀眾更容易有代入感，像是南今弼的爸爸南東鎮由資深演員金甲洙飾演，應該要退休的年紀，卻因為兒子任性辭職，兩個人爭吵不斷，罵今弼是個不管不顧的「三流老爸」，全家生計仰賴著古早理髮院，因為生意不好又要被漲房租，這家人之後要怎麼過日子呢？南今弼女兒南相雅（朴正妍 飾），因為有個不成熟的父親，被迫早熟的她，不管在誰面前就是一副乖孩子形象，對於父親不顧一切追求夢想，其實是很反感的。老父親的擔憂、今弼的中年夢想，相雅的內心世界，祖孫三代各自的心結將如何解開？

▲朴海俊與父親、女兒心結難解。（圖／ 龍華電視提供）
▲朴海俊與父親、女兒心結難解。（圖／ 龍華電視提供）
曾在《衣袖紅鑲邊》飾演趙尚宮的朴志暎，這次飾演和南今弼住在同一棟公寓的住戶，是大家羨慕的單身貴族，擁有12間房子的包租婆奉妍子，與朴海俊、金甲洙三個演技派的對手戲，也是此劇看點之一。身為南今弼30年的好友嚴仁昌（李承俊 飾），經常加班，疏忽了家庭，讓老婆成了「偽單親」，最終不得已離婚了，與今弼常在小酒館聊天喝酒，裡面的菜色會讓觀眾暫時忘記煩惱看了口水直流。一頭金髮的韓柱赫（金度完 飾），身上常常有傷，曾經在便利商店打工，被老闆誤以為偷錢，好險南相雅出面作證；與今弼因腳踏車結緣，多次幫忙解圍，成為今弼的新朋友，雖然外在看似不良少年，內心卻是飽含正義感，家庭因素導致對生活隨意，是個沒有夢想的年輕人，與今弼父女間會有怎麼樣的牽連呢？

▲曾在《衣袖紅鑲邊》飾演趙尚宮的朴志暎（前），與朴海俊、金甲洙三個演技派的對手戲，也是此劇看點之一。（圖／ 龍華電視提供）
▲曾在《衣袖紅鑲邊》飾演趙尚宮的朴志暎（前），與朴海俊、金甲洙三個演技派的對手戲，也是此劇看點之一。（圖／ 龍華電視提供）
另外，劇中竟然找到在《拜託了，冰箱》中展現不亞於專家料理實力而出名的網漫作家金風客串，因穿著打扮和今弼相似，讓今弼以為兩人同病相憐都是無業遊民，結果對方居然是個開跑車，高收入的網漫作家，也讓今弼萌生了成為網路漫畫家的夢想。劇中的每個角色都在印證「不要用外在去判斷一個人的價值」。

▲劇中找到網漫作家金風客串。（圖／ 龍華電視提供）
▲劇中找到網漫作家金風客串。（圖／ 龍華電視提供）
大多數生活在亞洲的國家，像是韓國、日本、台灣的青少年們有一堆補習和考試，對於人生想要什麼也不清楚，從學校畢業自然而然進入社會就業，不停地放棄夢想，活得十分辛苦，《只是還沒全力以赴？！》用今弼遲來的青春期告訴觀眾，年齡不是問題，不論你是18歲還是44歲，追尋夢想永遠不會太遲！

南今弼能否在困難重重的情況下，順利展開人生下半場，「全力以赴」成為真正的網絡漫畫作家呢？根據日本作家青野春秋的同名網絡漫畫改編，時而感性，時而爆笑，反映真實人生喜劇《只是還沒全力以赴？！》已於2022年3月8日起，上架於中華電信MOD戲劇199專區，全台搶先上架。龍華影劇台，敬請期待！（編輯：楊穎軒）


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