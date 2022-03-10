俄烏戰加劇全球通膨 楊金龍：台灣輸入性通膨壓力也增加
俄烏戰事未歇，國際對俄羅斯也祭出經濟等制裁，由於俄烏不僅是歐洲穀倉，也是能源出口國，也加劇全球通膨，尤其是輸入性通膨壓力，立委也關切台灣是否也有輸入性通膨？對此，中央銀行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會坦言，受到新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭影響，「台灣面臨的輸入性通膨壓力確實強化、增加了」，但他也強調，目前物價上漲是因供需失衡，主計總處估第2季國內總體物價年增率都會在2%以上，之後會慢慢下來，只是如果與2008年台灣物價3.5%比較，「2%還算是好」，立委則要政府不要粉飾太平，楊金龍則說絕對不會，「台灣物價還屬可控，相較其他國家我們物價還算穩定」。
記者顏真真/台北報導
2022-03-10 11:34:06｜2022-03-10 12:14:01
楊金龍今日赴立法院財委會報告，國民黨立委林德福質詢時指出，俄烏不僅是穀倉，也是能源出口國，導致能源、大宗物資等物價上漲，對此，楊金龍表示，這波物價上漲有兩個主要原因，包括新冠疫情產生供需的落差，解封後市場需求增加，但美國等港口的操作比較緩慢，供給來不及符合需求，再加上俄烏戰爭，能源在飆漲，物價就上漲。
林德福則進一步追問這是不是引發輸入性通膨？目前國內有沒有輸入性通膨？楊金龍坦言：「台灣面臨的輸入性通膨壓力確實強化、增加了」，央行與國發會都認為有輸入性通膨壓力。但他也說，停滯性通膨不會發生在台灣，台灣經濟基本面仍好，加上目前物價上漲是源自供需失衡，主計總處預估第2計國內總體物價都在2%以上，之後會慢慢下來。
他還說，以2%來看，美國在5%以上，歐洲及英國也一樣，2%以總體物價來看，跟2008年台灣物價年增率3.5%比較，「2%還算是好」。林德福則說穩定民心重要，但資訊要公開不能粉飾太平，楊金龍則表示「絕對不會這樣」，況且台灣經濟基本面還是好的，「台灣物價還屬可控，且相較其他國家，我們物價還算是穩定。」
至於央行是否可能跟美國一樣為了抑制通膨而升息？楊金龍表示，去年12月就有講到今年方向會朝緊縮方向，主要考慮是通膨，而目跟著美國走，之前他也提過，央行考慮升息主要有3個條件，包括通膨上漲情形、台灣產業受疫情衝擊復甦情況及主要央行貨幣政策動向，3月會不會升息？下周（3月17日）央行理監事會議會討論。