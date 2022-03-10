朱軒洋演乩童上空穿肚兜　眼盯神明肉身有感應

朱軒洋在公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》和蔡淑臻大談姊弟戀，不僅羞澀獻上自己的第一次，還挑戰高難度的乩童角色。飾演乩童的他上空身穿肚兜、手拿法器，完美揣摩池王爺的動作、腳步和眼神，專注模樣讓一旁的張再興都不禁懷疑：「他是不是真的起乩了？」朱軒洋自曝當時真有感覺來了：「那天賴孟傑導演叫我盯著池王爺看，看著看著就覺得有點想吐，然後就順著那個感覺做出那些動作。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-10 11:23:40
預告中朱軒洋翻白眼直盯前方，接著瘋狂敲桌搖頭，一舉一動都像極真正的乩童。導演賴孟傑透露那場戲其實是即興演出、沒有走戲，全劇組配合著朱軒洋的動作走位，沒想到原先很緊張的他突然說自己感覺來了：「中間突然身體滿不舒服的，當時就像起乩的感覺，做我想做的事情和之前想好的動作。」導演賴孟傑看了起雞皮疙瘩，一喊cut更是全場拍手叫好，本身有起乩經驗的張再興在旁對戲都大讚朱軒洋詮釋得很好：「要模仿神明不是件簡單的事，他有抓到人神合一的精髓，並發展出自己的風格。」
飾演村民的楊麗音、鄭志偉、張再興對於專業的醫療科學有所存疑，反而堅信神明符水、傳統民俗療法可治百病，朱軒洋演出池王爺的乩身負責守護村民的信仰，他坦言一開始讀本便壓力超大：「不知道怎麼詮釋這個角色，甚至要在廟裡面這麼多神明面前起乩，真的很緊張。」他特別感謝劇中飾演桌頭的張再興傾囊相授：「他選在王爺生日的時候帶我到台南宮廟見習，同時間有許多乩童起乩，就能發現每個人都有自己不同的方式。」《村裡來了個暴走女外科》5月7日起每周六晚間9點於公視播映。