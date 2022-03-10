特企／歌林聯網電視影音極致饗宴　居家劇院大升級

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當杜比環繞音效遇上無線投影 家庭劇院就在眼前
歌林4K聯網液晶顯示器，分別採用dbx-tv及Dolby Digital Plus/Dolby ATMOS音效模式，具杜比環繞音效7.1聲道/喇叭12Wx2。除了強化音效體驗，影像上也進一步採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，搭載android 9.0/androidtv 11，不管是內建或自行下載，各式影音APP，如Youtube、NETFLIX、Prime video、Google play movie、My video…等，都可使用無線投屏功能投影，也可透過藍芽連結耳機及音響設備，讓居家空間一秒就可轉變為家庭劇院。(註：所述功能規格依機型系列不同而有所差異)
顯色科技大突破 Ultra HD 4K面板 影像色彩更顯著
讓歌林4K聯網液晶顯示器能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面，關鍵就在Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR，電視螢幕畫質更細緻、色彩對比及亮度更顯著。
現代人重度使用3C產品，為了保護您的眼睛，具數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式的液晶顯示器，才確保輸出影像更流暢、不傷眼，給眼睛最舒適的視覺體驗。
歌林簡約細邊框設計 是您客廳裡的大螢幕手機
歌林4K聯網液晶顯示器，均採用0.3cm超薄極細邊框，簡約有質感，影像視覺不受限，影音視野更寬廣。同時裝設穩固型全金屬腳座(限50型以上)，有43吋、50吋、55、65吋四種尺寸，可配合家庭空間提供最適合的選擇。歌林陪您，解放宅家大視界。
早買早登錄 心動就要快點行動
凡於活動期間內購買歌林指定4K聯網液晶顯示器(型號：KLT-43EU09、KLT-50EU09、KLT-55EU09、KLT-50GU01、KLT-55GU01、KLT-65GU01)，至表單連結(https://reurl.cc/Y9DmNa)登錄並上傳指定資料，登錄成功並經資料審查合格，即可獲得500元全聯禮券，另外也可搭配行政院所發放的五倍券(效期至4月底)，趁著這波檔期趕緊使用，回饋多更多。
全聯禮券數量有限，送完為止！搶先購買，就可以盡早進行資料登錄及審查，審查通過就可拿到500元全聯禮券，敬請把握。
【活動補充說明】
說明1：憑2022年3月1日至2022年4月30日購買憑證，並於2022年3月1日至2022年5月31日前登錄完成，才符合活動資格，若逾期將等同放棄兌換贈品的資格，視為申請資格不符，贈品數量有限，送完為止。
說明2：每個保證書號碼限登錄乙次，並僅能申請乙次領獎贈品；若發票買受人與申請人不一致時，需再補簽同意書。