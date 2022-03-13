ESG投資熱／刷卡也能愛地球　「零碳信用卡」漸成趨勢

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面對氣候變遷的衝擊，信用卡業者也積極面對減碳課題，兆豐銀行信用卡也積極推動淨零碳排，並已在2021年10月取得環保署核發碳足跡標籤，同時透過購買台灣台中風電的碳權進行抵換，在2021年11月通過公正第三方SGS審查，成功獲得碳中和認證，讓該行從2020年起發行的每張信用卡均成為「零碳信用卡」，也是公股銀行首家晉身零碳信用卡，全台第2家發行零碳信用卡。
第一家是玉山銀行，榮獲碳中和、減碳標籤、碳足跡標籤認證，並自2019年新發行的每張信用卡皆為「零碳信用卡」，希望以發行零碳信用卡支持綠色消費理念，推動綠色低碳經濟，也是金融業企業社會責任首創。
只是「買碳權」成本不低，據了解，每公噸的碳權價格約在30至40美元，根據兆豐銀行估算，為達「零碳信用卡」的目標，需增加發卡成本5％至10％。不過，林中象強調，因近年全球相當重視ESG推動，兆豐信用卡亦積極推動淨零碳排，期望透過零碳信用卡為地球盡一分心力，並激發客戶對零碳的重視度。同時。兆豐銀行也積極推廣電子帳單，由於持卡人年輕化，新持卡人幾乎100%使用電子帳單，讓該行使用電子帳單的比例已超過6成，較3年前的1成多成長5倍。
第一銀行也有GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡等5張綠色信用卡，並在今年獲頒3張「碳足跡標籤證書」，包括環保材質卡、特殊材質卡及晶片卡計14張信用卡獲得認證，亦透過導入綠電，減降卡片製造過程中的碳足跡排放量。同時積極推廣客戶使用ｅ化帳單，預估5年內累積寄送的電子帳單，可為地球減少近200公噸碳排量。特別的是，第一銀於2017年發行「綠活卡」，卡片首創業界採用PETG環保材質，銷毀時不會產生有毒物質，減少對環境的衝擊，而一銀也自2021年起執行減碳執行計畫，並積極於5年內邁向發行碳中和宣告的零碳信用卡。
渣打銀行則從今年4月開始發行的VISA金融卡都會是有透過全球減碳計畫來中和排放碳足跡的「碳中和金融卡」，所有發行的金融卡也都有放上符合碳中和標準的標章。
台北富邦銀行則透露，為響應綠色金融並善盡企業社會責任，並降低信用卡製程對環境的衝擊，規劃在今年推出環保材質信用卡，將原有信用卡卡體原料改為使用「聚乳酸 (PLA)」來代替傳統的塑膠製卡。PLA是一種非食用玉米加工而成的生物原材料，可由生物分解，即使被焚燒，也不會產生有毒氣體，可大幅降低PVC對環境所帶來的影響。滙豐銀行同樣也規劃採用rPVC 材質來進行信用卡的生產與製造，以更直接的方式愛護地球。
除發卡銀行積極面對減碳課題，民眾也可從日常生活消費響應ESG，除每個月的銀行對帳單，可向發卡行申請帳單e化，減少紙張的浪費，選擇具有推動永續綠色消費，ESG理念的信用卡產品，透過日常刷卡消費，也可為地球永續盡心力，像是第一銀行發行的一系列綠色信用卡，含括GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡，就長期推動低碳綠色消費，在地有機蔬食採買，支持在地小農，還提供電子票證悠遊卡、一卡通、愛金卡票證功能，更鼓勵大眾運輸，同時結合公益捐款，就帶給民眾鮮明的好感度。
一銀表示，綠色信用卡發行目的就是期望喚醒大眾對溫室效應的關注，並鼓勵綠色低碳消費、多搭乘綠色大眾運輸，讓客戶每次的低碳綠消費，都在為地球的環境永續盡心力。值得一提的是，自2017年起發行的綠活卡，卡片材質首創業界採用PETG環保材質，銷毀時不會產生有毒物質，減少對環境的衝擊，綠活卡發行的初衷蘊含著攜手卡友「刷卡做公益」的美意，一銀主動提撥卡友刷卡消費2‰，推動「綠光傳愛」永續計畫，5年來已協助23間偏鄉小學及社福機構汰換節能燈具，累積減碳量將近272公噸。
由於綠色信用卡持卡人偏好低碳的循環經濟消費，對於台鐵、高鐵及捷運等綠色運具使用量較高，同時也喜好至綠色有機商店消費，認同有機養生及環保理念，為了帶動更多民眾支持永續環保，讓更多的民眾開啟綠生活，實踐低碳循環消費理念，一銀從3月起至年底前申辦獲得碳足跡標籤認證的綠色信用卡，即是透過數據分析綠色信用卡持卡人的消費熱點，而推出大眾運輸工具、節能共享運具、綠色有機商店3大指定通路最高20%綠色消費活動，支持客戶選擇更友善地球的消費模式。此外，響應環保署「環保集點制度」，一銀也邀請客戶支持使用數位線上辦卡、電子帳單，即有機會抽中10萬點綠點，再享大眾運輸綠點3倍送，一起體驗環保行動有價化。
玉山銀行同樣發行多張ESG信用卡，並會提撥顧客一定比例的消費金額投入社會公益及環境保育，例如玉山世界卡會提撥顧客消費金額的0.3%，為偏鄉小學打造圖書館，提升學童的閱讀環境，自2007年以來已經完成168所玉山圖書館，2018年玉山御璽卡推出「一生一樹玉山植樹」計畫，申辦電子或簡訊帳單之顧客，每筆一般消費提撥0.2%簽帳金額作為捐助植樹的資金，藉卡片活動設計推廣綠色理念；2022年世界卡及無限卡則舉辦「綠色消費」活動，在指定綠色消費通路，如台灣高鐵和指定生機食品商店消費享加碼回饋，以卡片活動提倡綠色消費通路。
富邦信用卡卡友則可以刷卡累積之紅利點數兌換綠色商品，除增加可兌換之綠色商品選項外，銀行也規劃提升綠色商品兌換量占比，由原本8%提升至10%，並鼓勵卡友申辦電子帳單，2020年2月至2022年1月電子帳單寄送比率由39%提高至55%，總共寄出21百萬份電子帳單，等於是減少了紙本帳單的印製與寄送，結合卡友落實環保觀念。 此外，北富銀與Gogoro、WeMo、宏佳騰等多家綠色商品特店合作提供刷卡滿額禮活動，2021年簽帳金額成長率達30%，2022年將持續推廣擴大綠色商品特店範圍，豐富綠色消費場景，讓卡友以實際行動實踐綠色金融。
為了鼓勵卡友支持綠色消費，滙豐銀行台灣在一些環保消費的領域，提供信用卡消費0%利率分期， 如電動車gogoro、emoving智慧雙輪、Giant捷安特、Merida美利達、KHS功學社等。
聯邦銀行「聯邦綠卡」則強調不但是業界首張同時發行環保材質的實體卡及虛擬卡，更是首張針對特斯拉（Tesla）的充電費用有特別回饋的信用卡，更秉持環保從年輕人做起，持聯邦綠卡繳付國內電動車龍頭品牌gogoro的電池資費最高可享10%回饋。而隨著以不食用肉類為環保宗旨的蔬食主義正逐漸發酵，綠卡也精選全台蔬食餐廳及生機選品等超過20間通路，消費享最高10%回饋。
為響應政府無紙化政策，聯邦銀行也特別規劃定期須繳交的水電瓦斯、電信資費等公共事業費用，持綠卡申辦代扣繳成功即可享業界最高0.5%回饋無上限。同時，聯邦銀行每季皆會提撥綠卡卡友一般消費金額的千分之1，捐助給「台灣環境資訊協會」藉由綠色團體資源，從事更多環境保護及推廣環保教育等，透由卡友的每一次消費選擇，都能為守護地球環境，盡一份心力。
台灣企銀推出的「永續生活卡」則主打蔬食減碳、綠能共享的概念，結合兩大電子票證發行雙版本，標榜選用PETG 環保材質製作，銷毀時不會排放有毒氣體，降低對環境衝擊，並提供綠色通路最高11%刷卡金回饋，邀請卡友一起為自己的每筆消費增加愛地球的機會。
而星展銀行繼2020年推出全亞洲第一張由生質材料製造且燃燒無毒的信用卡「eco永續卡」，也針對企業客戶與商務客群推出「商務eco卡」，除了客製化卡面設計、國內外消費最高享3%現金積點回饋外，更結合一卡通功能並提供低碳交通消費加碼回饋，與客戶攜手共創永續，亦透過響應萬事達卡「無價星球 (Priceless Planet）植樹計畫」，承諾每發行1張「商務eco卡」，即為客戶種下一棵樹苗，期望能號召企業客戶一起共好，為環境永續帶來正面影響力。