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小朋友「打呼」易蛀牙、暴牙！　3種簡單復健方法助改善

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小朋友「打呼」易蛀牙、暴牙！　3種簡單復健方法助改善

健康醫療網

2022-03-11 12:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】「打呼」並非大人的專利，小朋友也會，而且對小朋友的健康也有很大的影響，耳鼻喉科醫師張益豪表示，打呼的成因大多是因鼻過敏造成「張口呼吸」，而張口呼吸會導致牙齒乾，因此容易蛀牙。另外，有部分小朋友牙齒排列不正，例如暴牙，也是因為鼻過敏、張口呼吸造成的。不過，平時透過簡單的復健方法，就可改善張口呼吸的問題。

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張益豪表示，「我們張口呼吸、嘴巴張開，張開時就會擠壓牙弓，就會越擠越窄，牙齒就會排列不正。」吃奶嘴也會造成牙齒排列不整齊，所以牙科醫師也會建議小朋友到一定年紀要戒奶嘴、不要咬指頭，而現在耳鼻喉科醫師也會跟小兒科、牙科密切合作，一同解決孩童張口呼吸與打呼的問題。

使用「閉嘴膠帶」前　鼻子要暢通

張益豪表示，要怎麼讓小孩不要張口呼吸？市面上有一種「閉嘴膠帶」，可在牙科診所購買，但台灣大多為1字型的，也有類似狗骨頭的雙Y型，目的就是把嘴巴黏起來。但建議貼之前，先把鼻通道暢通，因此要先排除是鼻過敏造成的鼻黏膜肥厚；或是感冒就要把鼻涕吸乾淨；如果是鼻過敏，就要控制鼻過敏。一旦暢通了就可以把嘴巴封起來，且若鼻子、嘴巴都悶住了，一般人正常的反應會把膠帶撕掉，便無法達到效果，所以要保持鼻子暢通。

三種復健方法　改善張口呼吸

張益豪表示，其實很多人連白天都在張口呼吸。且晚上睡覺會流口水，十之八九是因為張口呼吸的關係，平常就有方法可以訓練自己不要張口呼吸。可透過自主的復健運動增強附近肌肉力量，讓嘴巴不要輕易打開。

方法一：喝一口水並含著，可以保持口腔潤濕，避免口腔太乾。

方法二：將嘴巴閉緊，訓練嘴唇力量，接著舌頭頂在嘴唇跟牙齒中間並在牙齒周圍繞轉，動作越慢越好，可以訓練舌頭、嘴巴的力量。訓練舌頭力量的原因在於，正常情況下舌頭應該是貼在上排牙齒的後方，若睡覺時舌頭沒有力氣，就會往後倒形成打呼。身心科醫師楊仲豪表示，這叫做「睡眠呼吸中止症」，就是舌頭往後倒的話，堵住呼吸道就會缺氧，導致睡眠品質不好。

方法三：將舌頭吐出並盡量伸長，接著往前、往上、往左、往右移動，一次練習五分鐘，一天練五次，張益豪表示，肌肉練強一點，晚上睡覺時，較容易閉得起來。

張益豪補充說明，進行上述復健訓練的前提一樣要「暢通鼻子」，治療方式可交給專業醫師，例如洗鼻、鼻噴劑、服用鼻過敏藥物、過敏原檢測等。另外，如果張口呼吸的問題仍無改善，可進一步諮詢牙科與耳鼻喉科醫師，解決牙齒、鼻子的問題。

影片來源：小孩大人都是會打呼的！醫師傳授你口周圍肌肉復健來減少打呼或張口呼吸【醫起健康EP10】



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53029

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