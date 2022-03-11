小朋友「打呼」易蛀牙、暴牙！　3種簡單復健方法助改善

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使用「閉嘴膠帶」前 鼻子要暢通
張益豪表示，要怎麼讓小孩不要張口呼吸？市面上有一種「閉嘴膠帶」，可在牙科診所購買，但台灣大多為1字型的，也有類似狗骨頭的雙Y型，目的就是把嘴巴黏起來。但建議貼之前，先把鼻通道暢通，因此要先排除是鼻過敏造成的鼻黏膜肥厚；或是感冒就要把鼻涕吸乾淨；如果是鼻過敏，就要控制鼻過敏。一旦暢通了就可以把嘴巴封起來，且若鼻子、嘴巴都悶住了，一般人正常的反應會把膠帶撕掉，便無法達到效果，所以要保持鼻子暢通。
三種復健方法 改善張口呼吸
張益豪表示，其實很多人連白天都在張口呼吸。且晚上睡覺會流口水，十之八九是因為張口呼吸的關係，平常就有方法可以訓練自己不要張口呼吸。可透過自主的復健運動增強附近肌肉力量，讓嘴巴不要輕易打開。
方法一：喝一口水並含著，可以保持口腔潤濕，避免口腔太乾。
方法二：將嘴巴閉緊，訓練嘴唇力量，接著舌頭頂在嘴唇跟牙齒中間並在牙齒周圍繞轉，動作越慢越好，可以訓練舌頭、嘴巴的力量。訓練舌頭力量的原因在於，正常情況下舌頭應該是貼在上排牙齒的後方，若睡覺時舌頭沒有力氣，就會往後倒形成打呼。身心科醫師楊仲豪表示，這叫做「睡眠呼吸中止症」，就是舌頭往後倒的話，堵住呼吸道就會缺氧，導致睡眠品質不好。
方法三：將舌頭吐出並盡量伸長，接著往前、往上、往左、往右移動，一次練習五分鐘，一天練五次，張益豪表示，肌肉練強一點，晚上睡覺時，較容易閉得起來。
張益豪補充說明，進行上述復健訓練的前提一樣要「暢通鼻子」，治療方式可交給專業醫師，例如洗鼻、鼻噴劑、服用鼻過敏藥物、過敏原檢測等。另外，如果張口呼吸的問題仍無改善，可進一步諮詢牙科與耳鼻喉科醫師，解決牙齒、鼻子的問題。
影片來源：小孩大人都是會打呼的！醫師傳授你口周圍肌肉復健來減少打呼或張口呼吸【醫起健康EP10】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53029
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