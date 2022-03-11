包皮過長反覆發炎　要割還是不割？

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚說明，包皮主要的功能是保護龜頭和尿道開口，每位男性在新生兒時期幾乎都有包皮過長的問題，而且包皮可以完全翻開的比例不超過4%。包皮過長是指陰莖不管在任何狀態下都無法讓龜頭完全露出，但可以用手把包皮翻開；包莖則是包皮開口狹窄，而且包皮和龜頭有沾黏，是菜花的高風險群。
包皮手術與否 取決發炎、感染頻率
林才揚醫師表示，包皮需不需要接受手術其實是在於會不會造成明顯的症狀，若確實的清潔可以避免包皮發炎和感染，就可免掉手術必要性；反之，如果不得已一定要手術時，手術的方法可以依照包皮和個人的狀況去做選擇，但手術後也不是一勞永逸，還是要適度清潔，避免藏汙納垢，以減少感染情況的發生。
出現這些情況 應採手術介入治療
若有包莖、包皮過長合併長期發炎、包皮過長合併早洩情況，經過醫師診斷評估後，一般會建議採取手術方式介入處理。但有一些情況下則是不用手術介入，例如小男孩的生理性包莖，若沒有任何異樣，可以繼續觀察，教導衛生照顧的方法及正確觀念，適量的將包皮慢慢翻開清潔和給予類固醇藥膏塗抹，都有助於包莖狀況的改善。
包皮囊腫 清潔包皮垢可改善
此外，林才揚醫師提及，包皮垢過度堆積會造成包皮呈現鼓起的現象，就是所謂的包皮囊腫，此時可以翻開包皮，進行包皮垢清潔即可獲得改善。除此之外，有些小男孩在解尿過程，包皮內會有短暫的鼓起現象，這是因為包皮口狹窄所導致，只要把包皮內的殘留尿液擠一擠就可以了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53031
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