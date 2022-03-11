及早揪出抗癌心魔　慎防「病上加病」

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患者精神健康與癌症預後有緊密關聯，因此，及早發現、及早介入情緒異常問題對癌症治療來說也相當關鍵。曾美智主任分享，臨床上遇過的癌症患者，來精神科求診時憂鬱症狀多已維持了一段時間。
曾美智主任表示，雖然情緒問題有時難自覺，但若親密家人、朋友多加觀察、留意與提醒，仍然可以趁早發現問題。然而，有些人會認為患者生病後情緒暴躁、低落是理所當然，因而多方包容忍讓，卻忽略了「過度合理化患者的負面情緒」，反而可能會延誤精神科就醫的時機，間接影響患者癌症治療的順從性。
越早介入情緒問題 越快進入癌症「接受」階段
一般來說，確診癌症後之心理反應可分為五階段：
（1）震驚與否認（Shock）：當接獲自己罹患癌症的消息，第一階段通常為「否認」，即不接受自己罹癌的事實，強烈懷疑診斷錯誤，想方設法再三至不同醫院確認。
（2）憤怒（Anger）：認知到罹癌現實，然而仍感到委屈、憤怒或覺得不公平，常怨天尤人，抱怨「為什麽是我？」，也常將怒氣發洩至周邊的人身上。
（3）討價還價（Barganing）：接受事實，但仍希望藉由付出非治療上的努力來改善，如禱告、拜佛等信仰行為，或東南西北跑透透，不停尋找心目中的「神醫」企圖讓疾病好轉。
（4）憂鬱（Depression）：容易被絕望、無助等情緒淹沒，並拒絕他人釋出的善意或援助，治療上更顯消極，如此階段維持時間太長，容易影響癌症治療與預後。
（5）接受（Acceptance）：已做好長期抗病的心理建設，治療配合度高。
曾美智主任強調，人在生病時的心理狀態跟多種因素有關，患者本身可能原來就有既存經濟、家庭、人際、職場或個性等問題而長期未獲改善，疾病被診斷後即有可能成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」，讓患者抗病心態持續在前四個階段卡關，直至生命到了終點都無法「接受」疾病。曾美智主任提醒，此五個階段並非一路到底，中間各階段也可能交替出現，有時可接受，有時還是有害怕和憂鬱的情緒。在抗癌的路上若感到無助、絕望，除了周邊親友多給予支持與陪伴之外，適時尋求藥物緩解心理問題也是解決方式之一。「接受」疾病才可以開始去思考，當生命若有限時的相關議題，如有想完成或待交代的事，如：和家人間未化解的衝突、想在未來對家人（特別是未成年孩子）說的話、財務安排…等。有足夠的時間處理，離去的時候到了也較不會有遺憾。
醫療發展快速 癌症不再等於絕症
隨著醫學發展進步，現今癌症治療相較過去有更多種方式，如免疫治療、標靶治療等，藥物也持續往疾病治療與生活品質的維持中取得平衡，因此，癌症與絕症並不劃上等號，也不代表患病後即無法正常生活。用正面積極的態度面對疾病，調整心態配合醫療，才可得到最佳的治療結果。
曾美智主任呼籲，患者要避免以訛傳訛、道聽塗說，儘量從醫護團隊方面獲取正確疾病資訊，以免造成先入為主的錯誤觀念，認為患病就等於無藥可醫，或甚至擅自以民俗療法取代藥物治療，事實上，以科技發展的速度及醫療的角度看來，癌症治療或許並不像患者想像的如此悲觀。
▲衛生福利部雙和醫院精神科主任曾美智
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53046
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