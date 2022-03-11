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楊乃樺心理師表示，精神出軌和好朋友、好姊妹、好兄弟非常相似，常會讓人分不清楚，不過還是有幾點可以觀察，包括在乎對方，這種在乎甚至比其他朋友還多，想多關心對方、了解對方、多和對方相處或互動，甚至接觸等。再來，心中的優先順序會逐漸改變，例如新的事情、重要的事情，或是空暇時想出遊會先找對方而非自己的另一伴。接著，也常見和自己的另一伴漸漸疏遠，甚至感到不耐煩、為了一些小事就大發脾氣、吵架等。值得注意的是，精神出軌因為對一般人而言非常考驗道德，畢竟沒有人會希望自己是渣男、渣女，在參雜著不同的情感、不好多聊的狀態下，也常見出現「掩藏」，例如無法和自己的另一伴分享這位朋友，甚至不敢讓身邊的朋友知道，又或者聊到時會感到不自在。若有上述這些情況出現，可以合理的懷疑自己是否有精神出軌的狀況。
為什麼會精神出軌？心理師指常見４面向。
「為什麼會精神出軌？」、「怎麼會這樣？」不少人在發現自己精神出軌時會驚訝地問自己。楊乃樺心理師指出主要可從４個面向觀察，包括外在吸引、內在吸引、尋求刺激、自我證明等。
外在吸引指得就是受到美色、身材、臉蛋等外表吸引，又或是權勢、家世背景等，而這點也可與性慾、虛榮心等有關，例如帶著稱頭的另一伴出席很有面子。內在吸引則指得是內含，包括因自身缺乏衍伸出的渴望，例如對方擁有原關係當中所缺乏的溫柔、良好互動、自信、多采多姿的生活等，像是經常吵架的伴侶，會經常吵架就是因為核心問題沒有解決，無解的狀態更容易感到心煩，就容易受他人的溫柔所吸引，且此情況常見原本的疙瘩不斷擴大、漸漸無法下手，進而尋求外面的溫暖。而尋求刺激，指得是有些人會對周遭平凡無奇、太安逸、太規律等感到厭倦，會想尋求新鮮感、刺激感。至於自我證明，許多自戀、自信者，會不自覺地為了證明自己魅力不減、魅力非凡，即便有另一伴、結婚了、年紀大了還是一樣有人喜愛，常會以出軌來提升信心、證明自己。而自我證明這件事，也不單是指有自信、自戀者會出現，也包括了缺乏自信者，試圖以此來證明自己其實不差。這主要的４大面向，都可以再繼續探索真正的原因出自於何。
發現自己精神出軌怎麼辦？心理師３招解套：自我坦承是關鍵。
自我坦承：楊乃樺心理師表示，精神出軌雖然普遍不被接受，但理性的來看，它其實是個中性的感受和想法，並沒有不對，後續的選擇才是關鍵。就像日常不高興時，不免會出現一些不好的想法，但可以選擇做和不做。精神出軌和真的出軌就在選擇的一線之隔。而在那之前就得先對自己坦承，就像日常解決問題最重要的就是承認並正視問題，當發現自己精神出軌時也是如此，這樣才會有助於評估並選擇後續的路，這些都關係著接下來如何面對、如何處理。
舉例來說，許多人會因為發現自己精神出軌感到羞愧、自責，進而不願面對，甚至安慰自己、欺騙自己「不，我沒有，這不是精神出軌。」，但卻因為壓抑反而助長這份情感得到反效果。
全面分析：楊乃樺心理師更進一步說明，在對自己坦承後，便是做好全面的思考和評估。除了原關係的優點，也包括確認自己為什麼會精神出軌，如前述提到的尋求原關係中所沒有的、或是原關係破碎等、自己是否有何問題。例如認為關係破碎，但其實出自於自己的控制慾，控制慾即便換個對象也還在，且對還沒交往的對象並無法顯露，和新對象真的交往時就有可能出問題。若這些沒思考清楚，問題依舊存在，便有可能一而再、再而三地出現精神出軌，這也是常見為何人人常說「出軌有一就會有二」，因為問題沒有解決。
妥善選擇：全面分析後接著是選擇方向，若是選擇新的對象，便建議和原關係好好分開，避免雙方更加受傷、甚至影響新的關係。若是選擇原關係，關鍵會在中斷精神出軌的狀態，以及修復根本問題，例如檢視感情中不斷爭吵的關鍵，尊重、友善且有效的作良好溝通，並提醒自己和精神出軌的對象盡可能保持距離等。
若發現自己精神出軌，也找不到原因、不知道該怎麼辦、不敢或不想和另一伴說，也可以尋求心理師協助，在專業人士以中立且保密的狀態下聆聽、分析、提供建議，更有助找出背後真正的原因，幫助突破當前的困境。
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