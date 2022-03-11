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雜物堆滿屋捨不得丟？　「４大跡象」恐是罹患儲物症

雜物堆滿屋捨不得丟？　「４大跡象」恐是罹患儲物症
雜物堆滿屋捨不得丟？　「４大跡象」恐是罹患儲物症

健康醫療網

2022-03-11 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台中大火釀成6死6傷的悲劇，雖已確認是房客放的火，但女房東長期撿回收、又將雜物堆積在大樓樓梯間，不僅影響居民逃生，也造成消防人員搶救的困難。這起意外事件不僅令人痛心，女房東的「儲物症」也受到社會的關注。

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美國精神疾病診斷　新增儲物症

很多人都有東西捨不得丟、雜物堆滿屋的情形，看似「念舊」的行為，殊不知自己可能已經生病了！門諾醫院身心科醫師鍾德表示，最新版的美國精神疾病診斷手冊第五版（DSM-5），已新增儲物症為診斷項目。其特徵為：丟棄困難、充滿雜物或凌亂、過度獲取、缺乏自覺等；患者透過蒐集、囤積的過程來滿足心靈上的不安，即便這些物品沒有價值，但因為缺乏自覺要丟掉，所以越堆越多甚至造成了他人的困擾。

年長者易發生　恐與失智症有關

因為患者通常沒有病識感，所以不會主動就醫，周遭親人的協助就顯得格外重要。鍾德醫師進一步說，儲物症較容易發生在年長者身上，除了與年長者曾經歷過物資匱乏年代，導致捨不得丟物品，甚至在路上看到廢棄物，自覺有價值就撿回家堆放外，另一個原因可能是因為失智症導致；失智症患者容易重複購買，因此不知不覺物品就堆滿家中。

改善儲物症　第一步學會「斷、捨、離」

鍾德醫師強調，儲物症其實很常見，學習「斷、捨、離」是改善儲物症的方法之一：可以先丟棄確定不需要的物品，然後對其他物品設定一個期限，例如一年內完全沒使用到或是二年內沒有穿過的衣服等，待設定時間到仍未用到，便可以丟棄或是回收，以漸進式的方式進行，除了可以避免過度刺激，也能讓儲物者的心情較為平復與安心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53036

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