學生何時打第三劑疫苗？蘇貞昌要指揮中心規劃

行政院長蘇貞昌今（14）日召開擴大防疫會議。蘇貞昌在會中指出，他今天已接種第三劑疫苗，現在國內疫苗充足，請國人踴躍施打；有關12歲至17歲學生第三劑疫苗的種類及施打時程，也請指揮中心依專家學者意見妥為進行規劃。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-14 11:10:14
指揮中心指出，部分國家放寬防疫措施，全球疫情略為上升10%。國內疫情部分，雙北及台南雖有家庭及社區群聚案例及社區感染風險，但規模尚屬有限，近一周本土病例26例，較前一周33例下降21%，整體疫情仍在可控範圍之中。
指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.18%，第二劑為77.61%，第三劑為46.57%；其中65歲至74歲長者第一劑為86.3%，第二劑為82.3%，第三劑為65.7%，而75歲以上長者，第一劑為75.6%，第二劑為69.9%，第三劑為52.3%。
蘇貞昌說，近日本土疫情的零星個案，指揮中心適時提供地方政府必要協助，經過本次疫情經驗，見指揮中心所訂專業防疫指引足以有效對抗疫情、守住台灣國人安全。
蘇貞昌表示，民眾公衛觀念在指揮中心兩年多來記者會的詳細說明下已有顯著提升，請指揮中心針對相關衛教知識進行宣導，例如癌症及重大疾病的定期篩檢觀念，除能達到及早發現及早治療目標，也能減輕醫療資源負擔。