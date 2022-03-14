Jeek步入美食文化之都　尋找台南5大「BOLD TASTE」

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1．The Render 福醺湯包
位於台南仁德車水馬龍的主要幹道上，「Render」意旨水墨畫中的渲染技法，「以水墨塗染邊界，表現物像間的襯托。」呼應福醺湯包師承鼎泰豐的正宗手藝，以米其林等級的細緻湯包，融入成熟濃郁的調酒，使之相互輝映，步入店內，宛如優雅沙龍的精緻空間，揉合東方意象和爵士時代的復古氛圍，流露「跨界創新」的美學意涵，Jeek分享道，期間限定的干邑栗子湯包，甘甜的果香飄散而出，疊合濃郁的肉餡高湯，一如馬爹利藍淬燕以二次熟成展現創新的精神，一口咬下，在舌尖感受到豐富的層次與大膽的挑戰，由裡到外的完美結合，讓人回味再三。
2．阿霞飯店
於1959年創立，位在台南中西區忠義路上，脈脈傳承超過一甲子的傳奇台菜餐廳「阿霞飯店」，在二代傳承的創新經營下，記述著時代記憶與傳統意義，更碰撞出新舊融合的不凡魅力與價值，「從擺盤設計、服務接待，阿霞飯店形塑全新的傳統桌菜，展現令人耳目一新的驚喜滋味」，而幾乎所有台南人都吃過的經典菜色「招牌紅蟳米糕」，以海鮮鮮甜的本色，搭上馬爹利藍淬燕深層的甘口風味，帶出口齒留香的深邃尾韻，保有台菜經典的風味，更賦予了料理不凡的味蕾體驗。體驗遠近馳名的紅蟳米糕之外，也別忘了點一盤五味九孔鮑，有台、有鮮、有意想不到的味覺組合，搭配馬爹利XO干邑更能凸顯層次。
3．矮仔成蝦仁飯
光站在矮仔成蝦仁飯的店門口往裡面一看，不用吃到就已經讓人口慾焚身。火燒蝦炒香後鍋底留下的鮮紅色可口的蝦仁肉汁，拌入米飯後香氣逼人，接著再放上一顆煎得外脆內生的大鴨蛋；火燒蝦、蝦汁、半熟鴨蛋、粒粒分明的米飯，每一個品項都另人難以抗拒，組合出的風味充滿層次，無疑是小吃代表作。一如馬爹利藍淬燕將VSOP等級的干邑使用波本桶進行二次熟成，以新工藝展現獨特的風味，然而走過三個世紀的生命之水，仍綻放最悠久、純淨的甘美風味，Jeek笑著說道：「不論餓不餓，在矮仔成沒有點第二碗蝦仁飯就是沒吃飽。」從當兵時期開始，每每經過都能意猶未盡吃上兩碗，如今，依然非常珍惜的一口一口慢慢品嚐，咀嚼其中難以取代的美味。
4．阿裕牛肉湯
選用大骨、蔬果和牛腩共同熬而成，色清味香且甘甜清爽湯底，配上店裡精心準備的「免費肉燥飯」，以牛皮燉滷而成軟滑誘人的口感，造就阿裕牛肉湯難以抵擋的超高人氣，更曾受邀為台南縣清燙牛肉節掌廚，而如今，有別於傳統小吃名店的樸實形象，二代接手的「阿裕牛肉」新店，不只乾淨寬敞、時髦明亮，更特別規劃玻璃櫥窗，大方展示傳統技藝，Jeek認為：「小吃店價值的昇華，形塑了全新的在地飲食態度」，保留了原始風味，並突破大眾的想像，這份大膽不凡的創新態度，一如馬爹利藍淬燕，延續經典蒸餾過程，讓純淨酒液，可以吸收來自波本桶的馥郁香，映襯著追尋極致完美干邑的熱情與決心。
5．Bar Mozaiku
漫步台南靜謐的小巷，一座神祕低調灰牆聳立眼前，走入其中，庭園內流露清幽的禪意，由黑色調為主軸的空間設計，呈現簡潔奢雅的現代感，Jeek分享著：「Bar Mozaiku是我心中台南最舒服角落。」踏過庭院的鵝卵石與松樹，自然流露出的優雅與空靈，帶出新台南的氛圍，並將古蹟文化轉為現代元素，佐以精緻的高品質職人調酒，前衛又大膽的創新風格，呼應古城內的新舊融合之美，映著馬爹利迷人的琥珀色酒液，傳承三百年完美製酒工藝，並持續突破常規、勇創傳奇。