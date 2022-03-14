痛起來要人命的偏頭痛 預防性用藥有效緩解

40 歲劉小姐從少女時期起就深受頭痛之苦，多年來常經歷抽動性的頭痛，伴隨著噁心及嘔吐，嚴重至須躺在床上一整天才能緩解症狀。只要頭痛一發作她便到診所或藥局購買止痛藥，但止痛藥越吃越多，頭痛不見好轉，甚至有越來越頻繁發作的趨勢。劉小姐在一次痛到掛急診，被轉診神經內科門診後，開始接受偏頭痛預防性用藥的治療，之後發現她的頭痛次數下降了，雖然無法根治，但相較以往，頭痛的強度與頻率已有顯著的降低。

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頭痛不是病，痛起來要人命，頭痛是人人都曾經歷過的症狀，症狀輕者部份靠休息就得到改善，症狀嚴重者不但影響到日常生活甚至可能造成失能。台南市立醫院神經內科陳柏妤醫師表示，其實偏頭痛是一種疾病，若為重度頭痛、頻繁頭痛的患者，建議及早就醫診治，別一味地自行服用止痛藥，反而使頭痛症狀更為惡化。

陳柏妤說明，偏頭痛是一種和血管、神經傳導物質相關的頭痛，大部分患者會有噁心想吐、怕光怕吵的症狀，嚴重者甚至痛到必須停下手邊工作休息。一般如壓力、缺乏睡眠、天氣變化、某些特定食物（例如乳酪，起司，咖啡等）都有可能誘發頭痛。偏頭痛的治療，初分為「急性發作時的止痛藥物」和「預防性用藥」。輕症者可先從生活型態做調整（譬如適度運動、充足睡眠、頭部保暖等等），偶爾發作時，再使用止痛藥物去緩解。若頭痛發作次數達到一週兩次以上，經醫師評估後可考慮吃「偏頭痛預防性用藥」，持續吃 6 周以上，可有效下降頭痛天數，也減少急性發作時止痛藥的使用。如果一個月內頭痛天數超過 15 天，可考慮用肉毒桿菌注射或抑鈣基因相關胜肽 (CGRP) 抑制劑來處理慢性偏頭痛。

許多偏頭痛的患者慢慢會變成慢性偏頭痛，且因為長期吃止痛藥，併發出「藥物過度使用之頭痛」。止痛藥到這個階段，已經變成讓頭痛惡化的幫凶，此時可能會需要安排住院戒除止痛藥，協助患者處理初期的藥物戒斷症狀，回歸正確的治療方針。