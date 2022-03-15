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李沐讀中山女中曾經迷惘　自爆有段時間不想上學

▲李沐為了宣傳，前往校園與學生分享電影及生活。（圖／華映娛樂）
▲李沐為了宣傳，前往校園與學生分享電影及生活。（圖／華映娛樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-15 01:00:00

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。李沐為了宣傳，與導演杜政哲和林鶴軒一起前往校園與學生分享電影及生活，其中李沐前往母校中山女中，受到學妹們有如英雄的歡迎，從吃貨學妹一秒變成偶像學姊，讓她直說學妹們真的太熱情了！

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▲中山女中校園座談活動。（圖／華映娛樂）
▲中山女中校園座談活動。（圖／華映娛樂）
《我吃了那男孩一整年的早餐》票房目前順利突破7000萬大關，女主角李沐成功從類型劇中的邊緣少女轉換為可愛的吃貨學妹，證明了寬廣的演技，獲得影迷的喜愛。日前她與導演杜政哲和大鶴一起前往普林斯頓育達高職及她的母校中山女中進行校園座談會，分享個人生活體驗和演出趣事。李沐高中時期曾經參與社團班聯會，所以對學妹自我介紹時，特別說「我是中山女中第25屆班聯會副主席李沐。」一說完立刻歡聲雷動，尖叫連連，收到偶像英雄式的歡迎，讓她受寵若驚。
 
李沐在事前準備時，一直覺得頗有壓力，但一看到現場同學們的熱情，讓她也開心的分享，她表示自己從小到大都遵照所有人的期待去生活，到了高中卻覺得很迷惘，「我的忍耐在高二時到了極限，便大爆發了，有段時間變得不太想去學校。我很怕我可能魯莽做了決定結果並不理想，但最後我還是鼓起勇氣去做我想做的事了，我很幸運，有達到自己設定的目標。」她也不忘提醒學妹們，「要拿出勇氣去承擔責任，因為結果不定都如自己的待期。」

▲李沐主演《我吃了那男孩一整年的早餐》。（圖／華映娛樂）
▲李沐主演《我吃了那男孩一整年的早餐》。（圖／華映娛樂）
大鶴則是透露自己剛入行時，曾在開拍前二天被換角，但不久之後就確定接到了《我的少女時代》，反而讓更多人看到他的表現，「所以不要太計較，但要充實自己的實力。」導演杜政哲則是表示當了20多年的編劇，這回是拿出勇氣，跳出舒適圈當導演，「人生可以接受犯錯的，像我從寫字變成影像，就是挑戰不知道的領域。」
 
李沐也透露在中山時期認識的同學們都很勇敢追逐理想，鼓勵學妹們都很年輕，可以拿出勇氣朝夢想前進。到了提問時間，氣氛也非常熱烈，不但追問李沐高中的戀愛經驗，也想問她如何維持身材，還有不少學妹看過《我吃了那男孩一整年的早餐》，對她示愛連連，還有想要報考表演相關科系的學妹跟她請教試鏡的秘訣，李沐和大鶴及導演都熱心回應，現場氣氛熱烈。
 
電影中的一場重要的社團成果發表會，在普林斯頓育達高職拍攝，獲得校方大力支持，導演杜政哲與李沐和大鶴也特別前往育達，表達感謝之外，也和同學們分享在影視圈的工作心得及拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》的趣事，三人一現身就獲得如雷掌聲，同學們也展現很多創意提問，讓全場笑聲不斷。他們表示在育達拍戲都覺得很放鬆，杜政哲特別感謝學校提供良好的拍攝環境，「這場戲是很多劇情重要轉折之處，如果拍得不好，就會大超支了，真的謝謝學校的協助。」（編輯：薛羽彤）

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