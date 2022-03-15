李沐讀中山女中曾經迷惘　自爆有段時間不想上學

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李沐在事前準備時，一直覺得頗有壓力，但一看到現場同學們的熱情，讓她也開心的分享，她表示自己從小到大都遵照所有人的期待去生活，到了高中卻覺得很迷惘，「我的忍耐在高二時到了極限，便大爆發了，有段時間變得不太想去學校。我很怕我可能魯莽做了決定結果並不理想，但最後我還是鼓起勇氣去做我想做的事了，我很幸運，有達到自己設定的目標。」她也不忘提醒學妹們，「要拿出勇氣去承擔責任，因為結果不定都如自己的待期。」
大鶴則是透露自己剛入行時，曾在開拍前二天被換角，但不久之後就確定接到了《我的少女時代》，反而讓更多人看到他的表現，「所以不要太計較，但要充實自己的實力。」導演杜政哲則是表示當了20多年的編劇，這回是拿出勇氣，跳出舒適圈當導演，「人生可以接受犯錯的，像我從寫字變成影像，就是挑戰不知道的領域。」
李沐也透露在中山時期認識的同學們都很勇敢追逐理想，鼓勵學妹們都很年輕，可以拿出勇氣朝夢想前進。到了提問時間，氣氛也非常熱烈，不但追問李沐高中的戀愛經驗，也想問她如何維持身材，還有不少學妹看過《我吃了那男孩一整年的早餐》，對她示愛連連，還有想要報考表演相關科系的學妹跟她請教試鏡的秘訣，李沐和大鶴及導演都熱心回應，現場氣氛熱烈。
電影中的一場重要的社團成果發表會，在普林斯頓育達高職拍攝，獲得校方大力支持，導演杜政哲與李沐和大鶴也特別前往育達，表達感謝之外，也和同學們分享在影視圈的工作心得及拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》的趣事，三人一現身就獲得如雷掌聲，同學們也展現很多創意提問，讓全場笑聲不斷。他們表示在育達拍戲都覺得很放鬆，杜政哲特別感謝學校提供良好的拍攝環境，「這場戲是很多劇情重要轉折之處，如果拍得不好，就會大超支了，真的謝謝學校的協助。」（編輯：薛羽彤）