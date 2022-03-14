肥胖不僅是慢性病！更與十大死因有高度關聯！ACT管理刻不容緩

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2016-2019年台灣成人過重及肥胖的比率高達47.9%，有近一半成人有體重的 問題，而兒童及青少年肥胖盛行率也高達11.21%，以上數據皆顯示台灣過重與肥胖盛行率仍有改善空間。除了BMI，腰圍也是健康體態重要的一項指標，根據國健署定義，腹部肥胖為男性腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm，這間接反映內臟脂肪的堆積，影響身體的新陳代謝導致血液三酸甘油脂濃度增加、血糖升高，罹患心血管疾病和糖尿病風險將上升。
十大死因有8項與肥胖有關！新冠肺炎死亡率比一般人更高
台灣肥胖醫學會林文元理事長表示，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，還可能會導致各種代謝、婦科方面的疾病。與肥胖相關的慢性病還包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流等。而臺灣國人十大死因中有八項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等，導致醫療費用與社會成本的提升。不僅如此，肥胖還會增加罹患新冠肺炎時的重症風險，住院率更是正常體重者的三倍，且肥胖住院者較健康體位住院者多2倍死亡率！
ACT體重管理 改善肥胖遠離慢性病
因此，台灣肥胖醫學會呼應2022世界肥胖日主題「全民皆須行動(Everybody Needs to Act)」，提出體重管理的「ACT」三個行動方案：
Accompany陪伴與支持：過重及肥胖者需要同理與陪伴，以長久支撐減重之決心，更需要專業醫療協助。小從周邊親友，大至整體社會，都應以支持代替歧視，給予減重者陪伴和幫助。
Calories 輕卡管理：有效率的減重計畫，應搭配熱量計算及適當的營養調配，加上適度的運動來消耗卡路里，達到健康體重的範圍。
Training 體重管理與全民學習：針對民眾端，透過國健署健康99網站等資源，幫助民眾打造良好的生活習慣一起追求健康體態；醫護端由台灣肥胖醫學會對專業人員進行體重管理相關醫學講座，從基層到醫學中心，讓醫護人員可以透過各種管道幫助與支持民眾進行體重管理。
改善肥胖問題，刻不容緩！健康體態的維持不僅帶來更亮麗自信的自己，更是遠離慢性病的關鍵。國健署也呼籲無論是自己或親友在面對肥胖問題時，應以更正面、積極的方式，並於需要時勇於尋求專業醫療團隊協助，希望每個人都可以透過行動來改變全球最嚴峻的健康問題。
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