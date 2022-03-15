響應國際森林日！3000株「台灣原生樹苗」免費贈

為響應3月21日國際森林日，農委會林務局17日上午將舉辦贈送樹苗活動，包含田代氏石斑木、烏來杜鵑及硃砂根等兼具美觀特色與生態效益的原生苗木，並配合減塑行動，均採生物分解性容器種植，邀請國人一同植樹護林、營造綠地。
林務局表示，17日將在台北希望廣場舉行贈苗活動，提供田代氏石斑木、烏來杜鵑及硃砂根共3000株，每位民眾可領取每個樹種各1株苗木，活動自上午9時起至苗木贈完為止，現場還有有獎徵答、種植小學堂等活動，幫助民眾獲得全方位的種樹、護樹知識，歡迎大家自備環保袋，踴躍前往索取苗木。
林務局說明，今年贈送的樹苗皆屬生長在台灣的原生植物，田代氏石斑木是白色的花，有時略帶粉紅色，葉形雅緻，質地優美樹皮還可淬取染料，果實可食用；烏來杜鵑原產於新北市北勢溪沿岸石壁上，又名台北杜鵑，春季開花，花色有淡紫、紫、粉紅及桃紅等顏色；硃砂根果實呈球狀，成熟時呈豔紅色，紅通通又晶瑩剔透的果實掛滿枝頭，搭配綠葉襯托，有富貴吉祥好兆頭，又稱「萬兩金」，是過年時間的暢銷植物。
林務局指出，種樹可減緩氣候極端化與環境污染，為響應減塑行動，今年仍採生物分解性容器種植的原生苗木，於贈苗活動免費提供給民眾。由於容器的材質約使用3個月即開始分解，特別提醒民眾領取後盡早規劃栽植，方能讓樹苗更加茁壯，營造居家綠色環境。