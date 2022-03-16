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印尼總統佐科威率34名省長野營 展現遷都努山塔拉決心

▲印尼總統佐科威率領34位省長在新都預定地努山塔拉野營。（圖／翻攝自佐科威IG／@jokowi）
▲印尼總統佐科威率領34位省長在新都預定地努山塔拉野營。（圖／翻攝自佐科威IG／@jokowi）

記者李澍/綜合報導

2022-03-16 11:54:07

遷都不只是首都地理位置的搬遷，更是政治、經濟、文化中心的轉移，工程浩大。為了表明遷都決心，印尼總統佐科威（Joko Widodo）14日邀請34位省長一起在新都預定地「努山塔拉」（Nusantara）進行為期2天的野營。在佐科威的帶領下，眾人舉行了水土混和儀式，將34位省長從各省帶來的水跟土在新都中心點上進行混和，佐科威表示，儀式象徵印尼的團結，同時新都也將彰顯印尼的多樣性。

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佐科威15日在Instagram上Po出了一張在努山塔拉野營的照片，並寫下了「早安，在努山塔拉過夜感覺如何？昨晚空氣涼爽，天氣晴朗！」等文字。照片中，佐科威神態自若，顯然心情相當不錯，該文Po出後，到16日按讚人數已經破110萬人。

在為期2日的野營中，佐科威與34位省長將從各省帶來的水跟泥土混和後，放置於新都預定地的中心點，佐科威表示，努山塔拉的建設工程即將開始，這座城市象徵著印尼的團結與多樣性。他也參加了植樹活動，將採集自34個省份的代表樹木種植於新都的中心區域。根據印尼政府設定的進程，努山塔拉新都建設計畫將於2024年啟動，預計需10年完成。

佐科威強調，中央政府、地方政府、印尼國軍、警察、私人單位和社區都將在新首都的建設上緊密合作，這有利於印尼實現理想和目標。

與會的西爪哇省省長卡米爾（Ridwan Kamil）認為，努山塔拉對印尼來說是一個歷史性的時刻，它代表的意義不只是遷都而已，因為這是印尼首次從零開始建設一座智慧化、永續發展的新城市。

不過，遷都計劃困難重重，新都營建工程仍有許多難關要過。卡米爾指出，要讓民眾自願遷徙到努山塔拉生活的難度相當高，政府必須提供各種設施，吸引民眾自願搬遷；此外，軟銀集團不久前宣布退出印尼的遷都計劃，僅表示將透過願景基金和子公司在印尼投資，也讓印尼的新都營建受到些微挫折。

印尼之所以積極進行遷都計劃，主要是因為目前的首都雅加達核心區域人口已破1千萬人，若再加上周邊城鎮，人口將超過3千萬，以至於城市過於壅擠。此外，雅加達長年飽受地層下陷之苦，淹水是雅加達常見的災害之一，隨著全球暖化造成海平面上升，雅加達的居住品質堪憂，迫使印尼政府加快遷都腳步，遷都計畫預算高達466兆印尼盾（約新台幣8840億元）。



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