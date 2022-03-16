盒裝豆腐怎倒「不會破掉缺角」？1神招解決 網讚長知識
說到便宜又百變的家常食材，不可不提到「豆腐」，無論是用煎、煮、炒或炸的方式料理都相當美味；不過就有網友在超市買盒裝豆腐，回家卻相當苦惱，因為每次要把豆腐倒出，總會「破掉缺角」，對此，就有婆媽分享神招，讓你「完美取出」。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他每次買盒裝豆腐回家都很苦惱，因為每一次要將豆腐倒出時，都會「破掉缺角」，甚至爛掉，因此好奇發問「要怎樣才能倒出完整的豆腐？連續兩盒都這樣」。
貼文一出，掀起熱議，「我最近買的也這樣」、「我也是！最近的豆腐都黏在盒子上，之前倒豆腐都很漂亮，最近倒出來後，還有豆腐緊緊黏在盒子底部，摳他又爛掉」、「這個需要天份」、「你好用力捏啊..」、「我都稍微壓一下在反過來倒，大部分都是完整的」、「盤子先倒蓋，反過來，再輕壓盒底四角和中間」、「看留言真是長知識了ＸＤ，以前都不在意它不完整」。
其中，也有許多婆媽分享神招，就是在盒子底部斜切一小角，使空氣跑進去就能順利取出，「像這樣在盒子角落斜切一刀，不要切開或切斷，然後稍微擠壓一下，空氣進入，就會整塊下來了」、「底部角落切一小角，空氣跑進去就拿的出來了」、「有一種方法叫倒扣，盒角割一刀」、「豆腐盒子倒扣，盒子四個角分別用刀子斜角切開成四個小洞，就可以完整取出」、「底部開一個洞讓空氣進去就可以了」、「盒子底下先劃一刀開一個小孔，就可以倒出完整的豆腐，讓空氣進到包裝盒後，解除真空狀態的豆腐、布丁都能輕鬆拿出來」。（編輯：郭佩蓉）