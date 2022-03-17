林暉閔當女人「很想穿裙子」　黃新皓偷親：忍不住

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第一次參與戲劇演出的新人林煒傑，目前就讀台灣藝術大學戲劇系，林煒傑坦承拍攝期間壓力很大，因為第一次參與這樣正式的戲劇演出，有很多現場拍攝的規矩都不懂，最常被導演說的是「不要鼻孔對鏡頭演戲」，結果為了調整鏡位，下一秒可能就忘詞被罵。
郭宇宸兩年前拍攝了BL劇《2020因為愛你》，飾演的都是比較被動型的角色，對於這次演出郭宇宸最難忘的事是導演郝心翔挑戰自己的耐心耐力、考驗及磨練兩位新演員，馬拉松式排了12場戲，郭宇宸跟林煒傑到現在回想起來都不知道怎麼度過那一天的，所幸成果出來表現都是好的，讓兩位演員對郝心翔導演佩服不已。
四位演員現場準備了禮物要回贈給告白的對象，林暉閔準備了現在很流行的香氛，林暉閔說：「聞到一個喜歡的味道會讓我一整天的心情很好，所以我很想跟另一半分享，可以一起有好心情。」黃新皓自己做了一個手環，他說：「這個手環，希望對方可以戴著 就想起我在守護著他，給他滿滿的正能量和勇氣。」
郭宇宸準備了保險套當禮物，被現場所有的人公認最有安全觀念。郭宇宸說：「愛他就要保護他，保護自己，不要害羞。」林煒傑帶了一個盆栽，他說:「一段愛情就像盆栽，需要細心照顧，不然還是很容易死的，希望送給我心愛的人，讓我們一起延續栽培到永遠。」
《基因決定我愛你》3月14日在KKTV、愛奇藝國際版、GagaOOLala等串流平台上架，除此之外，日本RakutenTV、美、加、新、馬、港、印尼、泰、菲、印度、澳洲、英、法、德等國也將會陸續上架。