7成勞工知道勞保恐破產 學者籲開放勞退自選救信心

目前勞工退休金制度分為勞保與勞退兩塊，勞保是「確定給付制」，由勞工受僱時繳交保費，退休時依年資與平均投保薪資來發給年金；勞退（新制）則是「確定提撥制」，退休時能領到多少錢，是依據勞工和雇主總共提繳了多少錢來決定。新制勞退是勞工個人專戶，不論換到哪家公司工作，雇主都會依薪資分級每月提撥6%，勞工可自行決定再提撥0到6%到專戶中。
《今周刊》和中華民國退休基金協會在今年1月19日到23日委託民調公司進行電話民調，以住宅電話用戶為抽樣母體，調查全國一般企業員工有參加勞保、勞退者，有效樣本1068份，在信心水準95%下，抽樣誤差為正負3個百分點。
調查發現，72.4%勞工知道勞保未來5年內有破產危機，65%勞工認為只靠勞保與勞退，無法應付退休基本生活開銷；但勞退新制自提的部分，僅25%勞工有提撥。
調查進一步詢問沒有提撥的原因，在複選的情況下，24%是「不知道可以提撥」，20%是「薪資太低、錢不夠」，15％回答「想要自己做投資理財」。
調查也詢問，許多國家的退休基金都交由勞工自己投資管理，請問勞工是否支持勞退新制在保留政府管理的保證收益基金之餘，開放勞工自選投資標的？結果有68%的勞工表示支持，其中39歲以下有8成1支持，40歲以上也有64％支持。
中華民國退休基金協會理事長王儷玲說，勞保改革需要比較長的時間，未來也確實可能會減少，這時候應該要開放勞退自選，讓勞工自提6%的部分能夠有掌控權，這部分如果收益增加，未來勞保改革就算給付減少，也能夠讓衝擊減緩。
今記者會也有朝野各黨立委到場，包括台灣民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、國民黨立委賴士葆、民進黨立委郭國文等。賴香伶說，多數人還是希望能從勞保領到年金，如果第一層勞保改革有機會的話，再搭配勞退改革，讓退休制度能夠完善。若勞動部的調查有吻合的話，立院也會推動進行，曾任勞動部次長的立委郭國文也說，自提看起來對勞工會有幫助。
勞動部說，近期有針對新制勞退開放自選議題進行民調，預計下週二發佈，但暫時不會有政策宣示。
我是廣告 請繼續往下閱讀